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    Владимир Сальдо

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Єкс-мєр Херсона Владимир Сальдо
    Экс-мэру Херсона в Доминикане грозит до 30 лет тюрьмы - СМИ
    20:35 27.08.2016
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    По словам Дениса Пащенко, проходящего по делу в качестве потерпевшего, экс-мэру Херсона в Доминикане угрожает до 30 лет тюрьмы по инкриминируемым преступлениям.
    Владимир Сальдо
    МИД прокомментировал информацию о задержании в Доминикане экс-мэра Херсона
    06:44 26.08.2016
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    В МИД также отметили, что не разглашают персональных данных, в том числе фамилий граждан Украины, в случае поступления информации об их задержании на территории других стран.
    Єкс-мєр Херсона Владимир Сальдо
    Экс-мэр Херсона задержан в Доминикане по подозрению в похищении человека
    19:49 25.08.2016
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    Сообщается, что депутата Херсонского горсовета и экс-мэра Херсонской области Владимира Сальдо задержали в Доминиканской республике якобы за похищение человека. Там он находится около двух месяцев.
    Єкс-мєр Херсона Владимир Сальдо
    Бывший мэр Херсона задержан в Доминиканской республике - СМИ
    19:19 25.08.2016
    106Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?
    Как сообщается, видео телеканалу с Сальдо предоставил человек, который утверждает, что именно его похитили охранники экс-мэра. Источник пожелал остаться неназванным из соображений безопасности.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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