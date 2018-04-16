Убийство Бузины. Идет покрывательство преступления - Бондаренко

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина Страница Олеся Бузины в Facebook Убийство Бузины. Власть боится выйти на саму себя - Золотарев

Ровно три года назад, 16 апреля 2015 года, в Киеве, во дворе дома по улице Дегтяревской убили известного оппозиционного журналиста и публициста Олеся Бузину. Несмотря на обещания власти, одно из самых громких преступлений последних лет до сих пор не раскрыто.

Политические эксперты сходятся во мнении, что пока у руководства страны находится нынешняя властная команда, расследование дела Олеся Бузины не сдвинется с мертвой точки.

"Очевидно, что идет покрывательство преступления, а власти не выгодно выходить на саму себя, раскрывать имена реальных убийц и заказчиков", — говорит политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко. "Ведь если потянуть за веревочку, окажется, что между властью и криминалитетом имеется плотная связь. Именно поэтому не раскрыты убийства Олега Калашникова, Олеся Бузины, Павла Шеремета . Это же касается и убийств на Майдане". Украинское фото Кузьмин: убийство Олеся Бузины на совести власти и ее кураторов

По его словам, нет гарантии, что даже после смены власти в Украине преступление будет расследовано.

"Популисты сменят популистов, к власти придет ничем не лучшая команда. В числе обвиняемых окажутся все нынешние власть имущие, начиная от президента и заканчивая начальниками ЖЭКов. Так или иначе, а это будет политически мотивированная позиция", — убежден Бондаренко.

Политолог считает, что главной целью убийства Бузины, как и других несогласных с политикой пришедшей власти, было установить атмосферу страха беззакония в обществе.

"Недавно депутат Игорь Мосейчук угрожал журналистам судьбой Бузины. Этот же метод используют и другие радикалы. Но правоохранительные органы никак на это не реагируют. Атмосфера давления и нагнетания страха только накаляется. Но такие действия власти только еще больше озлобляют общество", — резюмировал Бондаренко.

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