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    Убийство Бузины. Идет покрывательство преступления - Бондаренко

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    Три года после убийства Бузины: виновные не наказаны (260)

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    По мнению политического эксперта Костя Бондаренко, основной целью убийства Олеся Бузины, равно как и других несогласных с политикой пришедшей власти, было установить атмосферу страха в обществе.
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    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Олесь Бузина
    Страница Олеся Бузины в Facebook
    Убийство Бузины. Власть боится выйти на саму себя - Золотарев

    Ровно три года назад, 16 апреля 2015 года, в Киеве, во дворе дома по улице Дегтяревской убили известного оппозиционного журналиста и публициста Олеся Бузину. Несмотря на обещания власти, одно из самых громких преступлений последних лет до сих пор не раскрыто.

    Политические эксперты сходятся во мнении, что пока у руководства страны находится нынешняя властная команда, расследование дела Олеся Бузины не сдвинется с мертвой точки.

    "Очевидно, что идет покрывательство преступления, а власти не выгодно выходить на саму себя, раскрывать имена реальных убийц и заказчиков", — говорит политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко. "Ведь если потянуть за веревочку, окажется, что между властью и криминалитетом имеется плотная связь. Именно поэтому не раскрыты убийства Олега Калашникова, Олеся Бузины, Павла Шеремета. Это же касается и убийств на Майдане".

    Ренат Кузьмин
    Украинское фото
    Кузьмин: убийство Олеся Бузины на совести власти и ее кураторов

    По его словам, нет гарантии, что даже после смены власти в Украине преступление будет расследовано.

    "Популисты сменят популистов, к власти придет ничем не лучшая команда. В числе обвиняемых окажутся все нынешние власть имущие, начиная от президента и заканчивая начальниками ЖЭКов. Так или иначе, а это будет политически мотивированная позиция", — убежден Бондаренко.

    Политолог считает, что главной целью убийства Бузины, как и других несогласных с политикой пришедшей власти, было установить атмосферу страха беззакония в обществе.

    "Недавно депутат Игорь Мосейчук угрожал журналистам судьбой Бузины. Этот же метод используют и другие радикалы. Но правоохранительные органы никак на это не реагируют. Атмосфера давления и нагнетания страха только накаляется. Но такие действия власти только еще больше озлобляют общество", — резюмировал Бондаренко.

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