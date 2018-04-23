Из Херсона: проект уничтожения Украины в полном разгаре

РИА Новости Украина

Автор материала Владимир Марус.

Украину готовят под мировую свалку радиоактивных и химических отходов. Только процесс этот начат не вчера и не позавчера, а почти полтора столетия назад, и методично, неуклонно, упорно и безжалостно продолжается до сих пор. Однако чтобы не плодить очередных басен типа "ye сказал и сказал", постараюсь максимально доходчиво, логически обосновать свое утверждение.

Но этого нельзя сделать без того, чтобы не принять за основу несколько базовых историко – социальных постулатов, являющихся фундаментом моих логических построений и умозаключений. Как например невозможно изучать законы Вселенной и постигать тайный смысл законов мироздания без признания простейших догм хотя бы о том, что например земля круглая и она вертится.

Итак, по моему твердому убеждению, как минимум несколько столетий всеми нами, странами и континентами манипулирует небольшая группа людей. Я не знаю по именам их всех, сидящих над лабиринтом и хворостинкой направляющих всех тех, кто мечется по нему. Но считаю невозможным отрицать – все тут происходит именно таким образом.

Не подлежит сомнению, что все они вовсе не мировые лидеры, мелькающие у всех на виду, на слуху, в СМИ и на официальных встречах. Это всего лишь пусть даже генеральные, но только назначаемые директора стран, которых, как принято считать, выбирают акционеры. Реально же их назначают и снимают учредители, собственно и являющиеся владельцами контрольного пакета ООО "Планета Земля".

Для того, кто способен разглядеть не только наживку с крючком, но и рыбака с удочкой на берегу, видно как на ладони, что эти якобы "сильные мира сего" – вовсе не вершители судеб, не манипуляторы. Они и есть именно те прутики, посредством коих собственно и направляют во всем мире потоки людей и сознания, которые потомки впоследствии стабильно называют историческими закономерностями.

Причем им не нужны роскошные дворцы, самые длинные и дорогие в мире яхты, самолеты, огромные латифундии. Им достаточно самой скромной одежды и жилья, ибо владельцам всего не требуется подтверждение статуса. Помните "Абсолютное зло" из "Пятого элемента": деньги не имеют значения. И это действительно так, деньги — всего лишь придуманный инструмент.

Итак вспомним, что даже получив критический крен от пробоин в виде так называемой "революционной бациллы", разъедающей ещё недавно мощнейшую мировую империю уже несколько десятилетий, Россия в 1913 году ещё занимала ведущие позиции во всех мировых рейтингах. Считалась самым явным претендентом на роль доминантной мировой державы.

А именно: первое место в мировом рейтинге по темпам экономического роста, крупнейший европейский экспортер зерна, сильная и стремительно набирающая обороты промышленность, всеохватывающая фундаментальная наука, самая твердая, конвертируемую валюта, самый передовой и мощный, современный военный флот, не имеющий мировых аналогов.

Российские офицеры, от поручика до генерала и адмирала, реально являлись "белой костью" по образованности, демократизму, благородству. Имели высочайшую военную и теоретическую подготовку, способность к самопожертвованию, боевые и морально — волевые качества соответственно как велению ближайшего времени так и отдаленных перспектив.

Как потом заявили, "гнилая российская интеллигенция" была способна на истинное сострадание и самопожертвование, русские писатели, поэты, композиторы, драматурги, врачи, учителя, причем многие родом из "простого народа", по достоинству входили в мировую творческую элиту, составляя истинный цвет и гордость страны.

Мне могут возразить: а как же тогда такая мощная империя "проспала", уступив Японии например Порт – Артур, что по сути явилось спусковым механизмом исторической снежной лавины, похоронившей впоследствии под собою обломки некогда великой страны? Это объясняется легко и просто: российской армией и флотом тогда уже управляли именно солдаты и матросы.

Так вот повторюсь – именно такая великая Россия и должна была в ближайшие десятилетия стать действительным мировым лидером по всем позициям. Никакая другая страна мира не имела шансов составить ей достойную конкуренцию. Вот такой пасьянс и не устраивал мировых манипуляторов. Так было решено в ближайшее столетие убрать с игрового поля такое могучее государство.

Были назначены "революционеры", а по факту бандиты, воры, проходимцы и сумасшедшие, что впоследствии и подтвердили многочисленные исследования. Так появились Маркс, Энгельс, Плеханов, Ленин, Троцкий, Джугашвили, Свердлов, Мартов и т.д… Задействованы колоссальные финансы, СМИ и колесо истории завертелось.

Так называемые "Революции", названные потом бандитскими захватами власти, братоубийственная и кровавая гражданская война, полное ограбление крестьян, "Красный террор", репрессии, снова война, опять репрессии, рабский труд "на дядю", разрушенное хозяйство, всеобщая алкоголизация, дебилизация, "перестройка", дефолты…

В итоге на выходе получили государство – банкрот, которое, полностью ограбив еще и личные вклады своих граждан, пришло к своему логическому завершению – то есть к окончательной стадии краха. Заказчики процесса получили главный инструмент окончательного уничтожения страны – именно ту аморфную, насквозь больную, начисто лишенную морали социальную субстанцию.

Это уже не было не только народом, но даже под определение "население" никак не подходило. Просто некая совершенно инертная, лишенная всяких признаков жизни желеподобная масса, не имеющая ни принципов, ни истории, ни даже зачатков морали. Причем от рядового алкоголика до первого секретаря ЦК КПСС.

Теперь понятно, что тот край пропасти, у которого сегодня балансирует Украина, появился не вчера и не позавчера. Все события и явления готовились давно, скрупулезно, методично и целенаправленно. И к 1990 году вместо мощнейшего государства мы получили раковую опухоль без денег, идеологии, морали, а главное – без народа.

Associated Press Sergei Grits Флаг Украины

Уничтожен мощный интеллект, чувство гордости и самосознания, главных признаков Нации и государства. "Это" потом легко продало свое государство, позволив расчленить его и начать окончательное уничтожение. Причем "распивочно и на вынос" работала вся страна.

Население самозабвенно вывозило в Польшу страну "Кравчучками", руководство – самолетами, пароходами, поездами. 80 % политиков, чиновников, общественных деятелей, политологов, журналистов полностью вскормлены на иностранные гранты, причем невероятно огромные.

Бытует мнение, что мол Советский союз развалили США, купив заранее ряд лидеров, а уж те после продали свое же собственное государство, причём вместе с народом. Только разве это было бы возможно при наличии народа – патриота, народа – героя, народа с национальным самосознанием и ярко выраженной национальной идеей? Нет конечно.

Итак, тогдашние лидеры продали нашу бывшую Великую Державу, она развалилась на ряд самостийных "удельных княжеств". Что, повторяю, без уничтожения патриотизма, любви к Родине, благородства, долга, чести, внедрения в массовое сознание патологического стяжательства и убиения морали было бы в корне невозможно.

Мы сейчас говорим пока только об Украине. В рамках этого дьявольского проекта в Украине с 90 х годов начали массово уничтожаться индустрия, промышленность и сельское хозяйство. Полностью уничтожены парки, стадионы, детские площадки, образование и медицинское обслуживание в полном упадке. Но кто это сделал – ведь не американцы же.

Много лет мы сами десятками миллионов уничтожали цвет собственной нации. Причем сначала одни уничтожали других, затем другие третьих, и так доныне. На выходе получили еще несколько так называемых "революций" и "майданов", население, опущенное ниже стадии рабов и бомжей, страну без власти, правоохранительных и силовых структур.

Войны, хаос, развал, руины, воюющие между собой банды, бухие в дым прокуроры, полиционеры, "мажоры", врачи, депутаты на переходах десятками, совершенно безнаказанно сбивают насмерть людей. Отнимают у них жилье, стреляют из окон по прохожим, избивают прямо на улице, на работе и живут как ни в чем не бывало.

Население страны уменьшилось вдвое и продолжает катастрофически сокращаться. Дееспособные граждане сотнями тысяч покидают страну, остаются только те, кто тупо смирился с тем, что его уже привели на убой и потерял всякую способность оказывать пусть даже малейшее сопротивление. Все! Финита ля комедия, картина Репина "Приплыли".

REUTERS Yuya Shino Группа людей

Так называемые олигархи — это те, кому удалось в первые годы всеобщего шабаша украсть больше всех предприятий, сельхозугодий, институтов, банков, газет, портов, оружия и больниц. Бизнесменами назвали тех, кто наиболее эффективно вырезал предприятия, захватывал территории, природные ресурсы и национальных богатства.

Правоохранительные органы и силовые структуры стали чисто коммерческими. Генералы – богатейшими латифундистами с десятками тысяч гектаров лучших поливных земель, предприятий, конвертационных центров с многомиллиардными оборотами. Они контролируют наркоторговлю, проституцию, рейдерский захват бизнеса, крупнейших предприятий и многое другое.

Параллельно для благозвучия проституток стали называть путанами, бандитов и убийц – рэкетирами, профессиональных убийц – киллерами, разбойные нападения на предприятия с целью захвата – рейдерством, государственный грабеж – коррупцией. Кладбищенский бизнес оказался самым процветающим и успешным, потому что "люди мруть как мухи, хоронить не в чем".

К слову, только за полгода в стране тогда сменились четыре министра обороны, так как изначально назначались те, про которых потом можно будет сказать – ну ошиблись, не угадали. Причем уходили с громкими коррупционными скандалами и обвинениями в миллиардном воровстве, а при выдворении из кабинетов плевали, кусались и царапались как проститутки.

Герои и сегодня погибают с криком "Слава Украине", предатели героически предают и спокойно назначают предателями героев. Чтобы герои не стали не дай Бог генералами, президентами и олигархами, им технично и грамотно готовят "ночи длинных ножей". Чтобы не привыкали быть хозяевами, их периодически сажают в тюрьмы.

Главное же, повторяю, даже населению не позволили остаться таковым, превратив большинство жителей страны в биомассу. Отнимают квартиру – молча встали и ушли, в десятки раз подняли тарифы на коммунальные услуги, газ, электроэнергию – ну что ж, значит так надо. То есть с этой массой можно делать уже все, что угодно.

Украинское фото Счета ЖКХ

Поэтому в ближайшее время Украину доразделяют, допродают янтарь, чернозем, живые биоресурсы, лес, песок, что там еще осталось. И станут массово завозить к нам и сбрасывать просто так со всего мира ядерные и химические отходы. Возражать и протестовать уже никто не будет – просто некому, а если кто и будет, ни них просто не обратят внимания.

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