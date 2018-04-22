Украина примеряет на себя роль огнедышащего дракона

Платон Беседин, писатель, публицист — для РИА Новости Украина

Не хочется никого обижать, конечно, но когда наблюдаешь за риторикой части украинских элит и власть имущих, неизбежно вспоминаешь Моську из басни Крылова. Лает, лает — самоутверждается, а толку — ноль. Вот так и с Украиной, которая неизбежно что-то требует от Европы, когда в воздухе пахнет газом или напалмом.

Вспомним украинскую истерию вокруг "Северного потока-2". Тогда Порошенко и порохоботы так и сыпали заявлениями: мол, я поговорил с Терезой Мэй, я пообщался с Ангелой Меркель, мы потребовали от наших западных партнеров… Потребовали? Угу, именно так. Смотрится забавно.

Это пафосное раздувание щек вошло в привычку у украинской власти. Хотя, если протрезветь, то что нынешняя Украина может требовать от западных партнеров, которых правильнее называть кураторами? Какие инструменты влияния на них у нее есть? Или Порошенко и правда считает, что его слова заставят Меркель переменить решение по "Северному потоку-2"?

Только одна страна это может сделать. Имя ей Соединенные Штаты Америки. Так уже было в веке двадцатом. Тогда Аденауэр пошел на сближение с Хрущевым — прежде всего, в энергетическом вопросе, но Вашингтон заблокировал дальнейшее движение СССР и Германии навстречу друг другу.

Тогда для кого этот цирк украинской власти? Для доверчивого электората, который Ганопальский или Муждабаев должны убедить в том, что к нынешней Украине в мире, и правда, прислушиваются? Собственно, вся нынешняя украинская пропаганда сводится именно к этому. А потом дается уже реальная установка народу: вы защитники крепости на краю цивилизованного мира. Но не переживайте — ваши вопли услышат.

Это раздувание щек украинских мосек получило яркое продолжение, когда США вместе с союзниками ударила ракетами по Сирии. Особо активные порохоботы тут же возопили: это, мол, вам ответочка за Украину. Пусть и били американцы по сирийцам. Ничего, главное, — Америка с нами. Опьяненные собственной риторикой порохоботы даже возопили, что Украине надо присоединиться к антисирийской коалиции. Ну, пару добробатов туда отправить, что ли. Своих жертв, видимо, мало.

Тут, конечно, больше безответственного пафоса, нежели фактов, но это, как говорят плохие спортивные комментаторы, опасный звонок. Украину постепенно — шаг за шагом, слово за словом — готовят к полномасштабной войне с Россией. Ясно, что не один на один, а в качестве "поддержки цивилизованному миру". И эта риторика — запомните — будет усиливаться в ближайшее время. Российско-украинское противостояние подбирается совсем уж к безумной фазе.

Но сейчас о другом — о том, что Украина выглядит смешно и нелепо с риторикой огнедышащего дракона, в одежды которого рядится моська. И тот диссонанс, что есть между Украиной заявленной (с ее древними украми, основателями Москвы, великой нацией и авторитетом во всем мире) и Украиной реальной (с ее разваленной экономикой, войной, коррупцией и обманутыми людьми), рождает в гражданах нечто вроде шизофрении, когда перестаешь ориентироваться в происходящем. Украинцы оказываются не способными реально оценивать ни свое положение, ни страны, а потому запутываются все больше.

Эта история, на самом деле, тянется с давних времен, когда украинскую идентификацию начали выстраивать на антагонизме ко всему российскому, дойдя до антагонизма к русскому. Свое, меж тем, не создавалось. Затем добавился "европейский путь" — и случился Евромайдан. Забылось, что "регионалы", справедливости ради, тоже собирались в Европу, но хотели — во всяком случае, на словах — делать это на равных правах. А не так, как сейчас.

Украина еще не в Европе, но уже ведет себя так, будто является ее "точкой сборки". Все остальные — не просто товарищи и партнеры, а ее страстные поклонники. Если верить украинским СМИ, то весь мир только и делает, что живет новостями из Украины, только и думает, как бы ее поддержать. Большой американский брат следит за Украиной — любя. И как-то совершенно невдомек — на самом деле, невдомек, — что беды украинского народа Западу совершенно не важны. Важна ресурсы и территория, как Югославия, как Ливия, как Ирак. То, что можно контролировать, используя в качестве заградительного щита и плацдарма.

Так деревенская девушка приезжает на городскую дискотеку, вырядившись аляповато и броско, и кажется ей, что она привлекательна и сексуальна, что она ярче и лучше всех, хотя другие удивленно переглядываются или потихоньку смеются. После эту девушку используют. Это сравнение может показаться резким, но еще резче, еще грубее то, что вбивают сегодня в головы украинцам вместо решения конкретных проблем и национального строительства — не на мифических, а на созидательных началах.

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Украине, на самом деле, пора понять, где она на шахматной доске мира, кто она. Это ведь, на самом деле, базовая задача, с постановки и решения которой все начинается — но фокус в том, что она так и не решена. А, следовательно, бессмысленно все остальное. И потому неудивительно, что Украину бросает от дна, когда все потеряно, продано, предано, до сильной державы, к которой все прислушиваются, потому что мир сосредоточен вокруг нее. А жить? Когда жить, созидать, строить? Можно ли в принципе делать это в котле неадекватного самопочитания?

Нет, правда, эта безумная игра в великих слишком подзатянулась.

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