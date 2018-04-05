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    Быков: констатируем естественную убыль населения

    Тема:

    Украина 2018: новые испытания (118)

    (обновлено: )57920
    Политика тупого повышения минимальных зарплат без стимулирования экономики не привела к сокращению безработицы, но на руку правительству играет естественная убыль населения и трудовая миграция, считает политический эксперт Сергей Быков.
    Флаг Украины
    Associated Press Sergei Grits

    РИА Новости Украина

    В 2017 году безработными оказались 1698 тысяч украинцев. Это на 19,7 тысяч больше чем в 2016 году. А по методологии Международной организации труда — это 9,9% трудоспособного населения. 

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    "Безработица в Украине побила рекорд последних 15 лет! Даже во время кризисов 2009 и 2014 года процент безработных был меньше.

    Но что играет на руку правительству, чтобы показывать статистику безработицы ниже 10%? Естественная убыль населения и трудовая миграция. Фактически, власть заинтересована в сокращении населения в угоду статистике", — написал на своей странице в Facebook эксперт Сергей Быков.

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    По его мнению, политика тупого повышения минимальных зарплат без стимулирования экономики не привела к сокращению безработицы, что было прогнозировано экспертами, но не правительством.

    РИА Новости Украина
    Цифры не радуют. Безработица растет в Украине. Инфографика

    Кроме того, что касается  электронного декларирования антикоррупционеров, которое власть сделала петлей на шее борцов с коррупцией, то, по словам эксперта, власть сначала сама протащила е-декларирование. 

    "А сегодня уже президент заявляет о том, что именно он является главным борцом с е-декларированием антикоррупционеров. П — последовательность", — констатировал Быков.

    Facebook Сергея Быкова
    Комментарий Сергея Быкова о безработице
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