Быков: констатируем естественную убыль населения

РИА Новости Украина

В 2017 году безработными оказались 1698 тысяч украинцев. Это на 19,7 тысяч больше чем в 2016 году. А по методологии Международной организации труда — это 9,9% трудоспособного населения.

"Безработица в Украине побила рекорд последних 15 лет! Даже во время кризисов 2009 и 2014 года процент безработных был меньше.

Но что играет на руку правительству, чтобы показывать статистику безработицы ниже 10%? Естественная убыль населения и трудовая миграция. Фактически, власть заинтересована в сокращении населения в угоду статистике", — написал на своей странице в Facebook эксперт Сергей Быков.

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По его мнению, политика тупого повышения минимальных зарплат без стимулирования экономики не привела к сокращению безработицы, что было прогнозировано экспертами, но не правительством.

РИА Новости Украина Цифры не радуют. Безработица растет в Украине. Инфографика

Кроме того, что касается электронного декларирования антикоррупционеров, которое власть сделала петлей на шее борцов с коррупцией, то, по словам эксперта, власть сначала сама протащила е-декларирование.

"А сегодня уже президент заявляет о том, что именно он является главным борцом с е-декларированием антикоррупционеров. П — последовательность", — констатировал Быков.