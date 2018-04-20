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    "Не революция, а госпереворот". Нардеп об "оккупационной" власти

    (обновлено: )988270
    Народный депутат от "Оппоблока" Евгений Балицкий считает, что в Украине произошла не революция, а госпереворот. Он добавил, что места во власти, которые занимали "донецкие", попросту перешли к "винницким", а система не поменялась. На видео - с 33.45.
    Newsone/Youtube

    "Это не называется революция, это называется государственный переворот", — заявил Балицкий.

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    "Эту свору надо убирать от власти. (…) Наша странна находится в оккупации. (…) Все мы помним, как вели себя фашисты в нашей стране. Переименовывали улицы – что делают эти. Ломали памятники – что делают эти. Стирали нашу память – что делают эти. Они запрещали наш язык – что делают эти. Они вывозили нашу молодежь вагонами в Европу. Вагонами для скота вывозили в Европу. Эти делают то же самое, только они это делают в купе. Люди сами уезжают", — считает нардеп, добавив, что "эта власть – это оккупация".

    Ранее народный депутат Александр Онищенко в эфире одного из телеканалов обнародовал аудиозапись, где он якобы обсуждает с президентом Украины Петром Порошенко вопрос о закрытии уголовного дела в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского. Как заявил нардеп, на записи слышно, как он договаривался с главой государства о закрытии дела против Злочевского, который предложил в обмен долю компании, которая добывает газ в Украине. По его словам, запись была сделана в 2016 году в Администрации президента.

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