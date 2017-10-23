наверх
23.10.201720:21
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    В Украине падает промышленное производство

    (обновлено: )5410
    В Госстате сообщили, что сравнивая с августом можно отметить - промпроизводство в сентябре выросло на 2,5% без учета сезонной корректировки, но при этом упало на 0,4% с учетом корректировки.
    Производство в Киеве
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Промышленное производство в Украине в сентябре 2017 года в годовом выражении – к сентябрю 2016 года — без учета корректировки на эффект календарных дней упало на 0,3% после роста на 1,2% в таком измерении месяцем ранее.

    Координатор гражданской платформы Новая страна Тарас Козак. Архивное фото
    politeka.net
    Эксперт: главный враг роста экономики Украины – государство

    Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в сентябре в годовом выражении упало на 0,1% после роста в таком измерении месяцем ранее на 1,7%.

    По сравнению с предыдущим месяцем, августом, промпроизводство в сентябре выросло на 2,5% без учета сезонной корректировки, но при этом упало на 0,4% с учетом корректировки, цитирует УНИАН данные Государственной службы статистики.

    С начала 2017 года, в январе-сентябре, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, промпроизводство в Украине снизилось на 0,3%.

    По информации Госстата, наибольший рост промпроизводства в сентябре 2017 года по сравнению с сентябрем 2016 года зафиксирован в химической промышленности — на 33,4%, производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 22,8%.

    Наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции — на 34,5%, добыче каменного и бурого угля — на 24,2%.

    Госстат напомнил, что данные приводятся без учета Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает роста промышленного производства и показателя ВВП в стране.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте ДТП в Харькове, в котором погибли 5 человек
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Экс-глава Госфинуслуг Украины Василий Волга
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Кошелек
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Видео допроса задержанной, которая похитила младенца
    Криминал поглотил Украину. Похищение ребенка