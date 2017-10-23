В Украине падает промышленное производство

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Промышленное производство в Украине в сентябре 2017 года в годовом выражении – к сентябрю 2016 года — без учета корректировки на эффект календарных дней упало на 0,3% после роста на 1,2% в таком измерении месяцем ранее.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в сентябре в годовом выражении упало на 0,1% после роста в таком измерении месяцем ранее на 1,7%.

По сравнению с предыдущим месяцем, августом, промпроизводство в сентябре выросло на 2,5% без учета сезонной корректировки, но при этом упало на 0,4% с учетом корректировки, цитирует УНИАН данные Государственной службы статистики.

С начала 2017 года, в январе-сентябре, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, промпроизводство в Украине снизилось на 0,3%.

По информации Госстата, наибольший рост промпроизводства в сентябре 2017 года по сравнению с сентябрем 2016 года зафиксирован в химической промышленности — на 33,4%, производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 22,8%.

Наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции — на 34,5%, добыче каменного и бурого угля — на 24,2%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает роста промышленного производства и показателя ВВП в стране.