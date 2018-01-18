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    Кто все-таки уничтожает украинское государство?

    (обновлено: )1207360
    Чем дольше в Украине будут пестовать идею войны с неким "государством-агрессором", тем больнее окажется возвращение в реальность.
    Флаг Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    Александр Хроленко, военный обозреватель – для РИА Новости Украина

    Президент Петр Порошенко не оставляет попыток объяснить вялотекущий украинских хаос кознями России, и на встрече с главами дипломатических представительств иностранных государств 16 января заявил: "Попытки умиротворения агрессора всегда, без всяких исключений, ведут к росту его аппетитов и, как результат, новой агрессии. Поэтому необходимость жесткого, бескомпромиссного отпора тем, кто грубо нарушает нормы международного права, сегодня очевидна".

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото
    Россия - страна-агрессор, это раз... Вся предвыборная программа Порошенко

    Прежде всего, этот смелый пассаж можно переадресовать Североатлантическому альянсу, который десятилетиями безнаказанно "пожирал" страны Восточной Европы (после роспуска Организации Варшавского договора), и все же "забуксовал" в Грузии, Украине и в Молдове. Со своей стороны Россия достаточно ясно дала понять, что потворствовать подобной агрессии больше не будет, и готова действовать предельно жестко и бескомпромиссно.

    В украинском информационном пространстве присутствуют конкретные угрозы в адрес Крыма и даже Москвы. Однако "Второй гром" и "Керченский мост под прицелом украинских ракет" – мифы, созданные для украинского обывателя. Реальность совершенно не совпадает с победоносными чаяниями киевского руководства. 

    Не стоит мериться ракетами

    Безусловно, конфликт геополитических интересов в Восточной Европе присутствует в такой степени, что Украина может стать линией фронта между Западом и Востоком. И все же, полагаю, о русско-украинской войне не может быть и речи. Призывы президента Порошенко к мировой общественности напоминают вопли ребенка, ударившегося об угол (здесь уместнее не колотить по стене, а делать выводы). Циничная и радикальная правда такова, что заграница не поможет. Тем более бесполезен "Гром" и прочие фокусы украинской оборонной промышленности (в которой Запад совершенно не заинтересован).

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корнейчук: Порошенко пиарится на оружии США накануне "большой зрады"

    Не будем вдаваться в детали европейской стратегии Пентагона, но заметим очевидное признание технологического и военного превосходства России на региональном театре военных действий (ТВД). Оценивая второй этап развертывания в Крыму современнейших ЗРС С-400, высокопоставленный чиновник Европейского командования США заявил: "Это не сулит (нам) ничего хорошего". В Вашингтоне и Брюсселе понимают, что Москва не в шашки играет, что действие и противодействие на Восточноевропейском ТВД подобны математической функции. 

    Вот и датчане, совершенно не замечая присутствия ВСУ и "зоны АТО", на страницах издания Jyllands-Posten сообщают: "Россия и США задействуют новые современные вооружения в Крыму и на Донбассе". А Киев будто бы находится в отдельной реальности.

    Смотрите также: Тиллерсон: Украина — краеугольный камень в отношениях США и России

    Перспективное планирование

    Похоже, Белый дом задвигает украинскую проблематику в дальний ящик стола. По информации американского новостного ресурса BuzzFeed News, в течение месяца в Азербайджане состоится встреча высших военачальников России и США – Валерия Герасимова и Кертиса Скапарротти, которые уже разговаривали по телефону и продемонстрировали "явный взаимный интерес к поддержанию военных коммуникаций".

    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Defenseimagery.mil
    США ищут и находят повод для военного присутствия на Украине

    В январе – феврале планируются очередные переговоры о кризисе на Украине между помощником российского президента Владиславом Сурковым и американским представителем Куртом Волкером, а также беседы высокопоставленного представителя Госдепартамента Тома Шеннона и замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова относительно ядерных вооружений (Договора РСМД). Кто-нибудь заметил в этих планах фамилии Порошенко, Климкина или Муженко?

    Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает активизации диалога между Россией и НАТО в 2018 году – невзирая на обеспокоенность представителя Украины при НАТО Вадима Пристайко. Союзники США в Европе "ошеломлены траекторией развития американо-российских отношений".

    Украинскую государственность разрушают стремление любой ценой угодить Вашингтону, бессмысленные "майданы", войска НАТО на украинской территории, дичайшая коррупция во всех эшелонах постмайданной власти, а не Москва. Чем дольше на Украине будут пестовать идею ответа несуществующему агрессору, тем жестче может оказаться возвращение в реальность.

    (Мнение автора может не совпадать с позицией редакции) 

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