Кто все-таки уничтожает украинское государство?

Александр Хроленко, военный обозреватель – для РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко не оставляет попыток объяснить вялотекущий украинских хаос кознями России, и на встрече с главами дипломатических представительств иностранных государств 16 января заявил: "Попытки умиротворения агрессора всегда, без всяких исключений, ведут к росту его аппетитов и, как результат, новой агрессии. Поэтому необходимость жесткого, бескомпромиссного отпора тем, кто грубо нарушает нормы международного права, сегодня очевидна".

Прежде всего, этот смелый пассаж можно переадресовать Североатлантическому альянсу, который десятилетиями безнаказанно "пожирал" страны Восточной Европы (после роспуска Организации Варшавского договора), и все же "забуксовал" в Грузии, Украине и в Молдове. Со своей стороны Россия достаточно ясно дала понять, что потворствовать подобной агрессии больше не будет, и готова действовать предельно жестко и бескомпромиссно.

В украинском информационном пространстве присутствуют конкретные угрозы в адрес Крыма и даже Москвы. Однако "Второй гром" и "Керченский мост под прицелом украинских ракет" – мифы, созданные для украинского обывателя. Реальность совершенно не совпадает с победоносными чаяниями киевского руководства.

Не стоит мериться ракетами

Безусловно, конфликт геополитических интересов в Восточной Европе присутствует в такой степени, что Украина может стать линией фронта между Западом и Востоком. И все же, полагаю, о русско-украинской войне не может быть и речи. Призывы президента Порошенко к мировой общественности напоминают вопли ребенка, ударившегося об угол (здесь уместнее не колотить по стене, а делать выводы). Циничная и радикальная правда такова, что заграница не поможет. Тем более бесполезен "Гром" и прочие фокусы украинской оборонной промышленности (в которой Запад совершенно не заинтересован).

Не будем вдаваться в детали европейской стратегии Пентагона, но заметим очевидное признание технологического и военного превосходства России на региональном театре военных действий (ТВД). Оценивая второй этап развертывания в Крыму современнейших ЗРС С-400, высокопоставленный чиновник Европейского командования США заявил: "Это не сулит (нам) ничего хорошего". В Вашингтоне и Брюсселе понимают, что Москва не в шашки играет, что действие и противодействие на Восточноевропейском ТВД подобны математической функции.

Вот и датчане, совершенно не замечая присутствия ВСУ и "зоны АТО", на страницах издания Jyllands-Posten сообщают: "Россия и США задействуют новые современные вооружения в Крыму и на Донбассе". А Киев будто бы находится в отдельной реальности.

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Перспективное планирование

Похоже, Белый дом задвигает украинскую проблематику в дальний ящик стола. По информации американского новостного ресурса BuzzFeed News, в течение месяца в Азербайджане состоится встреча высших военачальников России и США – Валерия Герасимова и Кертиса Скапарротти, которые уже разговаривали по телефону и продемонстрировали "явный взаимный интерес к поддержанию военных коммуникаций".

В январе – феврале планируются очередные переговоры о кризисе на Украине между помощником российского президента Владиславом Сурковым и американским представителем Куртом Волкером, а также беседы высокопоставленного представителя Госдепартамента Тома Шеннона и замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова относительно ядерных вооружений (Договора РСМД). Кто-нибудь заметил в этих планах фамилии Порошенко, Климкина или Муженко?

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает активизации диалога между Россией и НАТО в 2018 году – невзирая на обеспокоенность представителя Украины при НАТО Вадима Пристайко. Союзники США в Европе "ошеломлены траекторией развития американо-российских отношений".

Украинскую государственность разрушают стремление любой ценой угодить Вашингтону, бессмысленные "майданы", войска НАТО на украинской территории, дичайшая коррупция во всех эшелонах постмайданной власти, а не Москва. Чем дольше на Украине будут пестовать идею ответа несуществующему агрессору, тем жестче может оказаться возвращение в реальность.

(Мнение автора может не совпадать с позицией редакции)