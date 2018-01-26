Угрожавший уничтожить человечество робот сломался после вопроса об Украине

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В работе известного человекоподобного робота-женщины Софии произошел сбой после вопроса о коррупции в Украине, сообщила депутат Верховной Рады Алена Шкрум.

По ее словам, инцидент произошел в "Украинском доме" в Давосе, где сейчас проходит Всемирный экономический форум.

"У самого продвинутого робота в мире Софии после вопроса "что делать с коррупцией в Украине" сломался скрипт и подвис процессор", — написала депутат на своей странице в Facebook.

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Пользователи соцсетей активно отреагировали на новость о том, что в работе человекоподобного робота Софии в "Украинском доме" в Давосе произошел сбой после вопроса об Украине.

"Сломался не только робот: сломался президент, сломались депутаты, сломались министры, сломались чиновники, сломались судьи и так далее. Перед коррупцией в Украине пока никто не может устоять. Народ Украины, задумайся над этим", — написал под постом нардепа пользователь Василий Кадлецов.

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"Даже робот испугался СБУ и обвинений в сепаратизме. И притворился сломанным", — написал Данила Иванов.

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София разработана гонконгской компанией Hanson Robotics. Робот спроектирован таким образом, чтобы учиться и адаптироваться к поведению людей, а также работать с ними.

Осенью прошлого года София получила подданство Саудовской Аравии. Она стала первым роботом, получившим гражданство или подданство какого-либо государства. Также София известна своим заявлением о том, что она "будет убивать людей", позже робот отказался от идеи уничтожить человечество.