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    Угрожавший уничтожить человечество робот сломался после вопроса об Украине

    (обновлено: )270940
    Пользователи соцсетей активно отреагировали на новость о том, что в работе человекоподобного робота Софии в "Украинском доме" в Давосе произошел сбой после вопроса об Украине.
    Человекоподобный робот София
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В работе известного человекоподобного робота-женщины Софии произошел сбой после вопроса о коррупции в Украине, сообщила депутат Верховной Рады Алена Шкрум.

    По ее словам, инцидент произошел в "Украинском доме" в Давосе, где сейчас проходит Всемирный экономический форум.

    "У самого продвинутого робота в мире Софии после вопроса "что делать с коррупцией в Украине" сломался скрипт и подвис процессор", — написала депутат на своей странице в Facebook.

    Скриншот сообщения

    Пользователи соцсетей активно отреагировали на новость о том, что в работе человекоподобного робота Софии в "Украинском доме" в Давосе произошел сбой после вопроса об Украине.

    "Сломался не только робот: сломался президент, сломались депутаты, сломались министры, сломались чиновники, сломались судьи и так далее. Перед коррупцией в Украине пока никто не может устоять. Народ Украины, задумайся над этим", — написал под постом нардепа пользователь Василий Кадлецов.

    Скриншот сообщения

    "Даже робот испугался СБУ и обвинений в сепаратизме. И притворился сломанным", — написал Данила Иванов.

    Скриншот сообщения

    София разработана гонконгской компанией Hanson Robotics. Робот спроектирован таким образом, чтобы учиться и адаптироваться к поведению людей, а также работать с ними.

    Осенью прошлого года София получила подданство Саудовской Аравии. Она стала первым роботом, получившим гражданство или подданство какого-либо государства. Также София известна своим заявлением о том, что она "будет убивать людей", позже робот отказался от идеи уничтожить человечество.

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