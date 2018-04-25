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    Происшествия

    Известного бизнесмена расстреляли в Херсоне

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (380)

    (обновлено: )22903
    В результате происшествия один человек от полученных огнестрельных ранений погиб на месте происшествия, второго пострадавшего доставили в больницу. По данным СМИ, убитым оказался известный предприниматель Игорь Пащенко.
    На месте убийства в Херсоне
    Відділ комунікації поліції Херсонської області

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Во вторник вечером, 24 апреля, в Днепровском районе Херсона неизвестный злоумышленник открыл стрельбу из огнестрельного оружия, в результате чего был убит местный житель, еще один человек был ранен, сообщает Отдел коммуникаций ГУ НП Украины в Херсонской области. 

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    "В 19:25 в "Единый центр 102" полиции Херсонщины позвонил житель областного центра. Мужчина рассказал, что 5 минут назад неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в 49-летнего соседа заявителя и его знакомого. В результате происшествия один человек от полученных огнестрельных ранений погиб на месте происшествия, второго пострадавшего доставили в больницу. На место происшествия немедленно выехали экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа Днепровского отделения полиции", — говорится в сообщении.

    Полицейские предварительно установили, что "неизвестный злоумышленник произвел несколько выстрелов из пистолета, после чего скрылся". По указанию и.о. начальника областного главка полиции Николая Вербицкого был введен в действие полицейский оперативный план "Сирена".

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    По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Проводятся первоочередные следственно-оперативные мероприятия.

    В то же время местное интернет-издание "Мост" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что убитым оказался известный в областном центре бизнесмен Игорь Пащенко. Во время стрельбы был ранен охранник предпринимателя. 

    Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске возле детского сада произошла стрельба

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