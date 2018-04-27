В Днепре мужчина умер за рулем и врезался в столб: кадры с места ДТП

Инцидент произошел вечером в четверг, пишет Информатор.

Правоохранители обнаружили 62-летнего мужчину в салоне авто без сознания. Они пытались реанимировать его до приезда "скорой", но спасти не удалось.

"По предварительной информации, мужчине стало плохо во время движения. После этого он выехал на встречную полосу и врезался в бетонную электроопору", — сообщил сержант патрульной полиции Олег Васичкин.

По мнению медиков, мужчина умер из-за проблем с сердцем, но точную причину установят судебно-медицинские эксперты.

В ночь на пятницу произошел конфликт между двумя знакомыми мужчинами на улице Лебедева-Кумача, 30 в Днепре. Один из них получил два ножевых ранения.