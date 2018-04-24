По центру Запорожья ехал горящий автобус

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. В Запорожье случилось происшествие с общественным транспортом — в центре города заметили горящий автобус.

По информации "Громадське.ТБ Запоріжжя", автобус, обслуживающий 55 маршрут, проезжал в районе площади Пушкина, с настежь распахнутыми дверьми и валящим дымом из салона. Пассажиров в момент съемки в автобусе не было.

Отмечается, что уже в июне проезд на этом маршруте может подорожать до 8,5 грн.

Ранее сообщалось, что "Киевпасстранс" намерен с 15 июля повысить тариф в наземном коммунальном транспорте столицы до 8 гривен. При формировании доходов на перевозку пассажиров в режиме таксомоторного движения также запланировано повышение тарифов до 8 гривен.