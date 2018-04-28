"Скорая" и пострадавшие в ДТП: есть нерешенные проблемы

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Кабинет министров планирует организовать мероприятия по неотложной помощи на дорогах. Это одна из четырех ключевых сфер, которые до 2020 года хотят развивать в рамках государственной программы "Безопасная дорога". В целом на неотложку предусмотрен 1,83 млрд гривен. Что это за мероприятия, в Мининфраструктуры не уточняют. При этом основной целью госпрограммы "Безопасная дорога" является снижение уровня смертности в результате аварий минимум на 30% к 2020 году, а также снижение степени тяжести последствий ДТП.

Инициативу Кабмина в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал глава Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які проблеми зараз є з функціонуванням невідкладної допомоги на дорогах України? Чи є вони взагалі?

— Звісно, проблеми є. Швидкій допомозі при роботі на ДТП дуже важко доїжджати до проблемних місць, бо якщо створюється ДТП, наприклад, на одному з мостів в Києві, то одразу створюється великий затор, і вже ми не можемо доїхати до наших пацієнтів.

Як цю проблему можна подолати? Чи є якісь напрацювання?

— Проблему можна подолати двома шляхами. І треба одразу працювати по двох шляхах. Шлях перший — це введення швидкої допомоги на мотоциклах в Україні, як це використовується у всьому світі. І шлях другий — підвищення штрафів за непропуск швидкої допомоги. І найголовніше — контроль за цим. Тобто штрафи в нас і зараз є, але контролю немає ніякого.

Ярослав Вус/Facebook Ярослав Вус. Архивное фото

Якщо говорити про введення швидкої допомоги на мотоциклах, що для цього необхідно? Скільки таких мотоциклів потрібно для Києва?

— Я колись прораховував, що насправді для Києва достатньо буде 34 мотоцикли. Оскільки є 17 підстанцій швидкої допомоги, по два на підстанцію — це було б дуже непогано. Але для початку можна зупинитися навіть на п'яти, розмістити їх в найаварійніших точках, на найаварійніших підстанціях, де найбільше відбувається ДТП, і які знаходяться поруч з мостами. І справді, щоб це почало функціонувати, не треба видумувати велосипед, можна просто скопіювати якусь закордонну систему, закордонні мотоцикли, закордонне обладнання, і запускати в роботу.

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Ці пропозиції подавалися до якихось офіційних структур? Що там відповіли? Чи розглядають у нас в уряді відповідний варіант?

— Звичайно, пропозиції подавалися. І в МОЗ, і в КМДА. Але детально їх ніхто не розглядав, тому що екстрена медична допомога — це така частина, можна сказати, бюджету, на якій не можна відмити якихось надзвичайних коштів або заробити. Це не бізнес. А депутатам зараз вигідно вкладати гроші тільки в бізнес. Тому вони не дуже зацікавилися.

В уряді кажуть, що протягом реалізації програми щодо безпеки на дорогах, планують виділити саме на екстрену швидку допомогу 1,83 млрд гривень. На що ці кошти підуть?

— Насправді, їм самим не відомо, на що ці гроші підуть. Тобто гроші виділяються поки що під величезний знак питання. І як будуть покращувати ситуацію, МОЗ насправді і не говорить.

Тобто гроші виділяються, а потім вирішать, як їх освоїти?

— Так. Точно не пропадуть. Це як раз робота наших адміністрацій, виділяйте гроші — вони точно не пропадуть.

На що необхідно було б виділити ці кошти? Є приблизні розрахунки, скільки коштує один мотоцикл зі спеціальним обладнанням?

— Зі спеціальним обладнанням новий коштує біля 500-700 тис гривень в залежності вже від самого мотоцикла. Коли ж карета швидкої допомоги коштує близько 3 млн гривень.

Це хороший варіант вирішення проблеми в теплу пору року, а що робити зимою?

— Зимою можна… Спершу нам, звісно, треба підвищувати відповідальність водіїв за те, що вони не пропускають карету. І для початку було б непогано насправді ці всі карети, які в нас зараз їздять, які в нас зараз є, вони не мають жодної страховки. Тому для початку було б зовсім непогано застрахувати ці карети швидкої допомоги, щоб сам водій, який керує цією каретою, не боявся втрапити у ДТП. Тобто коли водій поспішає, він дуже переживає за те, щоб не подряпати якусь іншу машину і не втрапити у ДТП. Тому він не дуже сильно і поспішає. Потрібно, щоб була страховка, і він знав, що його спину прикриють у випадку ДТП, я думаю, йому би було набагато простіше.

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Чому їх не страхують? Чи є офіційна позиція з цього приводу?

— Адміністрація швидкої допомоги міста Києва — це таке величезне болото, яке не повідомить нам, чому вони не страхують. Не страхують, бо економлять кошти.

Якщо щось станеться на трасі, за межами міста, як реагує швидка допомога? Чи впливає на роботу парамедиків стан доріг?

— Звісно, стан доріг впливає. Впливає в першу чергу, якщо ми говоримо про виклик за місто, де буде відправлятися найближча швидка допомога. А ця швидка допомога може бути розміщена в якомусь невеличкому селі. То в нас тут є два фактори — це стан доріг, і другий — стан автомобілів швидкої допомоги. Тому що в багатьох селах досі швидка допомога їздить або на "Газелях"або на УАЗиках. І УАЗики, яким по 60 років, вони не дуже поспішають.

Якщо постраждалу людину везуть вже до лікарні, то чи не зашкодить це їх, враховуючи стан доріг та час на транспортування. Чи є якісь напрацювання, щоб ці ризики мінімізувати?

— Для того, щоб мінімізувати, насправді і в Європі не всюди дуже розкішна дорога. Але жодна країна світу не дозволяє собі використовувати для швидкої допомоги автомобілі Peugeot, як робимо це ми, бо вони — дешеві, або їх купили за великі якісь хороші смачні відкати. Автомобіль Peugeot зовсім не призначений для використання на швидкій допомозі. Весь світ використовує мікроавтобуси Volkswagen і Mercedes, і на крайній випадок уже Ford. Тому що різниця в підвісці — дуже і дуже велика. Ті, хто хоч раз їздили на швидкій допомозі, вони розуміють, про що я кажу. Якщо людина пересувається на Volkswagen, Mercedes, Ford, її абсолютно не трусить, якщо ж вона їде на Peugeot, то іноді вона може дістати до стелі.

Проект мотошвидкої вже реалізовувався Всеукраїнським союзом парамедиків. Скільки коштів було зібрано?

— Кошти до цього часу збираються. Жодного екіпажу не вдалося укомплектувати, тому що не вистачає коштів. Наразі на рахунку спілки знаходиться близько 44 тис гривень. Тому проект іде, але дуже-дуже повільно.

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Между тем, первый заместитель главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Вячеслав Дидковский в эфире "ГС" рассказал, как сделать общественный транспорт безопасным, при этом подчеркнув, что только отмена желтого сигнала светофора не изменит ситуацию на дорогах. Он уверен, что для этого необходим, прежде всего, контроль скорости.