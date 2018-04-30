В Днепре произошло смертельное ДТП: Alfa Romeo вылетел на тротуар

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. В результате ДТП, которое произошло в ночь на понедельник на Набережной Заводской в Днепре, погибли два человека, сообщает Информатор.

По словам очевидцев, автомобиль Alfa Romeo ехал по Набережной Заводской в сторону центра на очень высокой скорости. Они утверждают, что скорость была около 200 км/ч.

"Водитель не справился с управлением, автомобиль снес ограждения возле здания "Ледовой арены", после чего его выбросило на тротуар и произошло задымление. (…) За рулем авто находился мужчина, вместе с ним ехала женщина. Ее на ходу выбросило из автомобиля, от полученных травм она скончалась на месте", — говорится в сообщении.

В аварии также пострадала женщина-пешеход, которая в это время шла по аллее. Она скончалась по дороге в больницу.

dp.informator.ua На месте ДТП в Днепре в ночь на 30 апреля 2018

"У мужчины, который был за рулем, разбита голова, он находился в шоковом состоянии и почти не говорил. Истекая кровью, без обуви он просто ходил и ничего не понимал. Он все же смог произнести, что погибшей является его супруга", — пишет издание.

Кадры с места ДТП доступны по ссылке. Внимание! Материал содержит кадры, которые настоятельно не рекомендуется просматривать людям со слабой психикой, детям до 18 лет и беременным женщинам.

Ранее в Кривом Роге выросло количество жертв кошмарной аварии, когда столкнулись автомобиль, маршрутка и автобус. В ночь на воскресенье умер 11-й человек, пострадавший в этом ДТП.