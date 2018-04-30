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    В Днепре произошло смертельное ДТП: Alfa Romeo вылетел на тротуар

    (обновлено: )39721
    По словам очевидцев, автомобиль Alfa Romeo ехал по Набережной Заводской в Днепре на высокой скорости, не справился с управлением и вылетел на тротуар. Скончались пассажир авто и женщина-пешеход.
    На месте ДТП в Днепре в ночь на 30 апреля 2018
    dp.informator.ua

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. В результате ДТП, которое произошло в ночь на понедельник на Набережной Заводской в Днепре, погибли два человека, сообщает Информатор.

    Момент столкновения автомобиля, маршрутки и автобуса в Кривом Роге
    Видео "Первый Криворожский"
    Опубликовано единственное видео момента смертельного ДТП в Кривом Роге

    По словам очевидцев, автомобиль Alfa Romeo ехал по Набережной Заводской в сторону центра на очень высокой скорости. Они утверждают, что скорость была около 200 км/ч.

    "Водитель не справился с управлением, автомобиль снес ограждения возле здания "Ледовой арены", после чего его выбросило на тротуар и произошло задымление. (…) За рулем авто находился мужчина, вместе с ним ехала женщина. Ее на ходу выбросило из автомобиля, от полученных травм она скончалась на месте", — говорится в сообщении.

    В аварии также пострадала женщина-пешеход, которая в это время шла по аллее. Она скончалась по дороге в больницу.

    dp.informator.ua
    На месте ДТП в Днепре в ночь на 30 апреля 2018

    "У мужчины, который был за рулем, разбита голова, он находился в шоковом состоянии и почти не говорил. Истекая кровью, без обуви он просто ходил и ничего не понимал. Он все же смог произнести, что погибшей является его супруга", — пишет издание. 

    Кадры с места ДТП доступны по ссылке. Внимание! Материал содержит кадры, которые настоятельно не рекомендуется просматривать людям со слабой психикой, детям до 18 лет и беременным женщинам.

    Ранее в Кривом Роге выросло количество жертв кошмарной аварии, когда столкнулись автомобиль, маршрутка и автобус. В ночь на воскресенье умер 11-й человек, пострадавший в этом ДТП.

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