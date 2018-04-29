Более 50 авто попали в ДТП в Мексике

По меньшей мере 15 человек пострадали в результате столкновения более 50 легковых и грузовых автомобилей на трассе Сальтильо — Монтеррей на северо-востоке Мексики. Об этом сообщает Hoyestado.

По предварительным данным, причиной ДТП стала плохая видимость на трассе из-за тумана.

Пострадали не менее 15 человек, из них пятеро госпитализированы. На место прибыла федеральная полиция, спасатели и медики Красного креста.

Автодорогу временно перекрыли.

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