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    Более 50 авто попали в ДТП в Мексике

    (обновлено: )50
    По меньшей мере 15 человек пострадали в результате столкновения более 50 легковых и грузовых автомобилей на трассе Сальтильо - Монтеррей на северо-востоке Мексики, сообщает Hoyestado.
    Видеоканал Vanguardia Coahuila на Youtube

    По меньшей мере 15 человек пострадали в результате столкновения более 50 легковых и грузовых автомобилей на трассе Сальтильо — Монтеррей на северо-востоке Мексики. Об этом сообщает Hoyestado.

    По предварительным данным, причиной ДТП стала плохая видимость на трассе из-за тумана.

    Пострадали не менее 15 человек, из них пятеро госпитализированы. На место прибыла федеральная полиция, спасатели и медики Красного креста.

    Автодорогу временно перекрыли.

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