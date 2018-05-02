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    Смертельное ДТП в Николаеве. На суд пришли десятки националистов

    (обновлено: )35317
    На судебное заседание, в ходе которого скандально известному в Николаеве Алексею Казимирову должны избрать меру пресечения, прибыли около 50 представителей националистических организаций.
    Новости-N/Youtube

    По данным местного издания Novosti N, помимо родителей сбитой насмерть Юлии Каланчевой и самого Казимирова, приехавшего со своим "папой и группой поддержки", в суд пришли представители "Азова", "Свободы" и других националистических организаций. 

    Согласно сообщению, перед заседанием отец подсудимого прямо у суда выяснял отношения с родителями погибшей девушки: он "предложил им дружить".

    "Родственники Юлии в такие предложения не верят и утверждают, что за годы, прошедшие с момента трагедии, когда Казимиров сбил их дочь на пешеходном переходе в центре Николаева и скрылся, никакой компенсации от "убийцы их дочери" не получали", — говорится в сообщении.

    novosti-n.org
    Националисты на суде по делу Алексея Казимирова и смертельного ДТП в Николаеве

    Трагическая авария произошла 21 февраля 2011 года: на пересечении проспекта Ленина и ул. Маршала Василевского Mercedes, которым управлял Казимиров, насмерть сбил 20-летнюю студентку Юлию Каланчеву, переходившую улицу по пешеходному переходу. Водитель с места ДТП скрылся. "Скорую" девушке вызвали прохожие, но спасти пострадавшую не удалось. У погибшей сиротой осталась годовалая дочка.

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    Казимиров был приговорен Центральным районным судом Николаева к шести годам лишения свободы, однако в колонии провел несколько месяцев — его освободили "по болезни". Суд лишил его права управлять автомобилем, но, по данным СМИ, после выхода из колонии правоохранители не менее пяти раз ловили его за рулем.

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