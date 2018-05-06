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    Общество

    Десантные войска Украины сообщили о смерти военного во время учений

    (обновлено: )9910
    Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины сообщили, что 44-летний сержант запаса проходил учения, во время которых у него остановилось сердце.
    Десантные войска. Бордовый берет
    Сайт Президента Украины

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины сообщили о смерти военнослужащего, который проходил боевую подготовку.

    По информации военных, 44-летний сержант запаса Андрей Куприян ушел из жизни 5 мая.

    "Во время проведения мероприятий по боевой подготовке одного из подразделений ДШВ у 44-летнего сержанта запаса Андрея Яковлевича Куприяна остановилось сердце", — говорится в сообщении Десантно-штурмовых войск на странице командования в Facebook.

    Ранее сообщалось, о смерти солдата-контрактника на полигоне в Черниговской области. Позднее прокуратура сообщила, что он погиб при наезде БМП, которым управлял сослуживец солдата: "Виновник трагедии, закончив ремонт, решил подъехать к другой БМП, чтобы взять ее на буксир. Он не заметил потерпевшего, который лег отдыхать вблизи второй БМП, и совершил наезд. Контрактник получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении Генпрокуратуры Украины.

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