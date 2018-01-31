В Житомире обворовали центр десантных войск

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КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Военная прокуратура задеражала военнослужащего, который украл из учебного центра Десантно-штурмовых войск ВСУ в Житомире компьютерную технику на сумму более 800 тыс грн, сообщает военная прокуратура Центрального региона.

Преступника удалось найти 26 января благодаря применению полиграфа. Он в период с декабря 2017 по январь 2018 разукомплектовал компьютерную технику центра на сумму свыше 800 тыс. грн. В результате был выведен из строя учебный класс — интерактивный комплекс имитационного моделирования боевых действий.

Следствие установило лиц, которым подозреваемый сбыл в Киеве и Львове комплектующие. Значительную часть компьютерной техники удалось вернуть.

27 января Королевский райсуд Житомира избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в размере 260 тыс. грн.

Ранее президент Петр Порошенко объявил о переименовании ВДВ в Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины.