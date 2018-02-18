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    В Запорожской области жестоко убили десантника

    (обновлено: )181626
    Как отмечается, военный покинул часть без разрешения руководства. Совершивший убийство мужчина ранее был судим. Кроме того, была убита девушка, у которой остались двое несовершеннолетних детей.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В Розовском районе Запорожской области 29-летний мужчина зарезал десантника 79-й бригады и девушку 30-ти лет. Об этом информирует gazeta.zp.ua.

    Совершивший убийство мужчина ранее был судим.

    Отмечается, что десантник покинул часть без разрешения руководства, а у погибшей девушки остались двое маленьких детей.

    На данный момент проводится расследование инцидента.

    Ранее сообщалось, что украинский военный пропал из одного из подразделений вооруженных сил страны в Донбассе.

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