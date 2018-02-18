В Запорожской области жестоко убили десантника

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В Розовском районе Запорожской области 29-летний мужчина зарезал десантника 79-й бригады и девушку 30-ти лет. Об этом информирует gazeta.zp.ua.

Совершивший убийство мужчина ранее был судим.

Отмечается, что десантник покинул часть без разрешения руководства, а у погибшей девушки остались двое маленьких детей.

На данный момент проводится расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что украинский военный пропал из одного из подразделений вооруженных сил страны в Донбассе.