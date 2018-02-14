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    Россия

    В России мужчина убил беременную любовницу, боясь разоблачения жены

    (обновлено: )34310
    Мужчина признался, что убил беременную любовницу, так как боялся разоблачения жены, которая тоже находится в положении.
    Полицейский на улице России. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина Украина. Мужчина, задержанный в Уфе по подозрению в убийстве беременной женщины, признался следователям, что совершил это из страха быть уличенным женой в любовной связи на стороне, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города.

    Женщина с ножом
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    Восьмого февраля полиция обнаружила в лесу вблизи села Федоровка Калининского района Уфы тело беременной женщины с ножевым ранением. По подозрению в совершении преступления в тот же день был задержан 30-летний уфимец. О пропаже беременной женщины правоохранители знали с 9 декабря, когда к ним обратились ее родственники. Поиски велись почти два месяца.

    "Следователи провели допрос задержанного мужчины. Он признал свою вину, с ним проведены следственные мероприятия. По его словам, он женат, его супруга беременна, и он совершил убийство беременной любовницы из-за страха быть разоблаченным женой", — сказал собеседник агентства.

    Он отметил, что в данный момент эксперты устанавливают причину смерти женщины. По их предположениям, она была на 24-й неделе беременности.

    Ранее сообщалось, что в Знаменском районе Кировоградской области 33-летний мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку. Злоумышленником оказался сожитель матери пострадавшего ребенка.

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