В России мужчина убил беременную любовницу, боясь разоблачения жены

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина Украина. Мужчина, задержанный в Уфе по подозрению в убийстве беременной женщины, признался следователям, что совершил это из страха быть уличенным женой в любовной связи на стороне, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города.

Восьмого февраля полиция обнаружила в лесу вблизи села Федоровка Калининского района Уфы тело беременной женщины с ножевым ранением. По подозрению в совершении преступления в тот же день был задержан 30-летний уфимец. О пропаже беременной женщины правоохранители знали с 9 декабря, когда к ним обратились ее родственники. Поиски велись почти два месяца.

"Следователи провели допрос задержанного мужчины. Он признал свою вину, с ним проведены следственные мероприятия. По его словам, он женат, его супруга беременна, и он совершил убийство беременной любовницы из-за страха быть разоблаченным женой", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в данный момент эксперты устанавливают причину смерти женщины. По их предположениям, она была на 24-й неделе беременности.

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