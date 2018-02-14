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    Киев

    Под Киевом наркоман убил годовалую дочь

    (обновлено: )84
    В полиции сообщили, что подозреваемый принимал наркотики и рассказал правоохранителям, что его раздражал плач дочери.
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    REUTERS Saul Martinez

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Накануне поздно вечером в полицию Белой Церкви позвонила женщина и сообщила, что ее 26-летний муж закрылся с маленькой дочкой (1 год 8 месяцев), а из квартиры слышно запах дыма.

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    "Полицейские, прибывшие на место, вместе с коллегами из ГСЧС открыли дверь. Правоохранители застали ужасную картину: бездыханное тело маленькой девочки и ее родной отец — вероятно, под воздействием наркотических веществ. Что именно употреблял человек, станет известно после проведения соответствующих экспертиз. Известно, что накануне пара сильно поссорилась, мужчина не пускал жену домой", — сообщает подробности полиция.

    Во время общения с одурманенные отцом полицейским удалось разобрать лишь то, что детский плач сильно его раздражал. Как именно отец успокаивал дочь вскоре выяснят судмедэксперты.

    Полиция открыла уголовное производство. Вещественные доказательства из квартиры удалены. Мужчину задержали в порядке ст.208 УПК Украины, он находится в изоляторе временного содержания. Проводится досудебное расследование.

    Ранее сообщалось, что в Знаменском районе Кировоградской области 33-летний мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку. Злоумышленником оказался сожитель матери пострадавшего ребенка.

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