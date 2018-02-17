наверх
17.02.201820:56
Курсы валют НБУ
  • USD26.76+ 0.11
  • EUR33.43+ 0.52
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Житель Закарпатья убил женщину, облив ее кипятком

    (обновлено: )37611
    Полиция Закарпатской области установила, что житель села Вары в пьяном виде облил кипятком женщину, с которой проживал вместе. Пострадавшая умерла от обширного термического ожога.
    Кипяток
    Associated Press Dmitry Lovetsky

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. В Закарпатской области в селе Вары произошел смертельный случай: местная жительница погибла от обширного ожога тела, сообщает региональное управление Нацполиции.

    Нож. Архивное фото
    Фото из открытых источников
    За замечание – нож в спину… Соцсети об убийстве шеф-повара атошником

    В пятницу, 16 февраля, была найдена мертвой 49-летняя женщина. После доставке ее в больницу медики смогли лишь констатировать смерть и указать на причину смерти — обширный термический ожог.

    "Следственно-оперативная группа полиции установила, что женщина проживала вместе с 50-летним мужчиной. Он убеждал правоохранителей, что обнаружил тело женщины на кровати в соседней комнате. Она была уже мертва. Но полицейские выяснили, что муж умершей ночью находился в состоянии алкогольного опьянения. Он облил ее кипятком, что и послужило причиной смерти", — говорится в сообщении полиции.

    Уголовное расследование проводится по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или повлекшее смерть потерпевшего". Подозреваемому грозит тюремный срок до 7 лет.

    Напомним, ранее житель Запорожской области совершил покушение на свою бывшую жену. Экс-муж пострадавшей, которая сидела за рулем авто, в ходе беседы бросил в машину гранату и выскочил из салона.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко в Мюнхене
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Погром в киевском офисе Россотрудничества
    Радикальный экстремизм охватил Украину
    Петр Порошенко и президент Польши Анджей Дуда в Киеве
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Вита Семеренко. Архивное фото
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?