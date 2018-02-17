Житель Закарпатья убил женщину, облив ее кипятком

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. В Закарпатской области в селе Вары произошел смертельный случай: местная жительница погибла от обширного ожога тела, сообщает региональное управление Нацполиции.

В пятницу, 16 февраля, была найдена мертвой 49-летняя женщина. После доставке ее в больницу медики смогли лишь констатировать смерть и указать на причину смерти — обширный термический ожог.

"Следственно-оперативная группа полиции установила, что женщина проживала вместе с 50-летним мужчиной. Он убеждал правоохранителей, что обнаружил тело женщины на кровати в соседней комнате. Она была уже мертва. Но полицейские выяснили, что муж умершей ночью находился в состоянии алкогольного опьянения. Он облил ее кипятком, что и послужило причиной смерти", — говорится в сообщении полиции.

Уголовное расследование проводится по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или повлекшее смерть потерпевшего". Подозреваемому грозит тюремный срок до 7 лет.

Напомним, ранее житель Запорожской области совершил покушение на свою бывшую жену. Экс-муж пострадавшей, которая сидела за рулем авто, в ходе беседы бросил в машину гранату и выскочил из салона.