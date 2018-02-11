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    Матиос: офицер ВСУ убил в Киеве человека из-за посттравматического синдрома

    (обновлено: )75013
    Главный военный прокурор Украины возмущен тем, что "вечно временный министр здравоохранения и народные избранники слепые того, что военные страдают посттравматическим синдромом в результате боевых действий".
    В Киеве в очереди на маршрутку убили человека
    Facebook Патрульной полиции Украины

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос связывает совершенное военным убийство в Киеве с посттравматическим синдромом в результате боевых действий.

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    Напомним, ранее в Киеве возле метро "Черниговская" убили мужчину, преступление произошло на остановке маршруток. Известно, конфликт произошел из-за замечания в адрес мужчины, который пытался сесть в автобус без очереди. Обидевшись, он купил нож в магазине и убил им парня, который упрекнул его.

    "Офицер в Киеве беспричинно убил гражданскую человека. Неужели наш вечно временный министр здравоохранения и народные избранники слепые того, что военные страдают посттравматическим синдромом в результате боевых действий?. Неужели за 4 года почти войны нельзя найти средства и разработать программы для реабилитации тех, кто вернулся с АТО? Ранее "пугающим стимулом" что-то делать для социальной и медицинской защиты военных была военная прокуратура. Теперь по закону — никто! Реформы;(".

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    По данным СМИ, задержанный по подозрению в убийстве является военнослужащий-контрактник 72-й бригады, который находился в увольнении. В момент совершения преступления, вероятно, он был в состоянии наркотического опьянения.

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