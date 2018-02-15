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    Резня на День влюбленных: в Харькове девушка едва не убила бывшего парня

    (обновлено: )29901
    В полиции сообщили, что 19-летней девушке грозит до 8 лет лишения свободы. Девушке сообщено о подозрении в совершении преступления.
    На месте ЧП в Харькове
    Поліція Харківщини

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Харьковские полицейские задержали 19-летнюю девушку, которая нанесла ножевое ранение бывшему парню.

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    Фото: Igor Zinkevych в Facebook
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    "В Индустриальный отдел полиции поступило сообщение, что в больницу из общежития доставлен 20-летний мужчина с ножевым ранением грудной клетки. Установлено, что ранения нанесла бывшая сожительница в ходе ссоры. Вещественные доказательства изъяты", — сообщает подробности полиция.

    Начальник Индустриального отдела полиции Сергей Мелешев сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Девушке сообщено о подозрении в совершении преступления.

    Ранее сообщалось, что в центре Львове девушка нанесла два ножевых ранения двум парням, а затем скрылась с места инцидента.

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