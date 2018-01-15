Названы причины резни в российской школе

КИЕВ, 15 янв – РИА Новости Украина. Резня в пермской школе началась после драки двух подростков на ножах, которых попытались разнять преподаватели и другие школьники, сообщает региональное управление СК РФ.

Ранее власти сообщали, что на школу могли напасть "двое преступников в масках".

"Утром 15 января в одной из школ Мотовилихинского района Перми между двумя школьниками произошла драка с применением … ножей, которую пытались предотвратить находящиеся там же педагоги и школьники. В результате учащимся и педагогу причинены ножевые ранения", — сказано в релизе следствия.

Раненые помещены в больницы, "их количество и состояние здоровья уточняется", отмечает СУСК. Подозреваемые задержаны, в ближайшее время их допросит следствие, указывается в релизе. Причина конфликта выясняется.

Количество пострадавших при инциденте с поножовщиной в пермской школе выросло до 12, в их числе 11 детей, сообщает региональная полиция.

"Между двумя несовершеннолетними, один из которых является учащимся, второй — бывшим учеником школы, произошел конфликт с применением ножей. Резаные раны получили 11 несовершеннолетних и один учитель", — говорится в релизе.

Пермская школа №127 была открыта в 1965 году, сейчас там работают 68 учителей. В школе 47 классов, в которых обучается 1216 детей, углубленно им преподают английский и французский языки, а также предметы художественно-эстетического цикла.