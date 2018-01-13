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    Лодка со 40 школьниками перевернулась в Индии, более десяти детей погибли

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    У берегов города Дахану в западном индийском штате Махараштра опрокинулась лодка с 40 местными школьниками. Спасти удалось только 25 из них, остальных ищут спасатели.
    Лодка с детьми перевернулась у берегов Индии
    Фото агентства ANI

    КИЕВ, 13 янв – РИА Новости Украина. По меньшей мере четверо детей погибли, после того как лодка опрокинулась у западных берегов Индии, сообщает индийское агентство ANI.

    Инцидент произошел в субботу утром у берегов города Дахану в западном штате Махараштра. По данным агентства, в момент происшествия в лодке находилось 40 школьников, 25 удалось спасти.

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    В настоящий момент в районе происшествия ведутся поисково-спасательные операции.

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