В Торецке школьник подорвался на самодельной бомбе

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В Торецке Донецкой области произошел взрыв самодельного устройства, которое пытался собрать 14-летний мальчик, сообщает в пятницу Национальная полиция Украины.

При взрыве подросток выжил, однако остался без пальцев.

Выяснилось, что школьник пытался сделать самодельную бомбу, используя рецепты, которые он скачал в Интернете. Для взрывчатки он приобрел ингридиенты, которые широко используются в повседневной жизни. В результате у него в руках произошел взрыв.

Сейчас парень находится в больнице под наблюдением медиков, его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в минувшем году взрывное устройство в автомобиль депутата Николаевского горсовета от "Оппозиционного блока" Дмитрия Жвавого подложил и активировал его 16-летний сын.