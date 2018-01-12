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    В Торецке школьник подорвался на самодельной бомбе

    (обновлено: )4701
    Школьник из Торецка нашел в Интернете "рецепты" изготовления самодельной взрывчатки из подручных материалов. В результате бомба взорвалась у него в руках.
    В Торецке школьник смастерил взрывное устройство и подорвался
    Фото Национальной полиции Украины

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В Торецке Донецкой области произошел взрыв самодельного устройства, которое пытался собрать 14-летний мальчик, сообщает в пятницу Национальная полиция Украины. 

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    При взрыве подросток выжил, однако остался без пальцев.

    Выяснилось, что школьник пытался сделать самодельную бомбу, используя рецепты, которые он скачал в Интернете. Для взрывчатки он приобрел ингридиенты, которые широко используются в повседневной жизни. В результате у него в руках произошел взрыв.

    Сейчас парень находится в больнице под наблюдением медиков, его жизни ничего не угрожает.

    Ранее сообщалось, что в минувшем году взрывное устройство в автомобиль депутата Николаевского горсовета от "Оппозиционного блока" Дмитрия Жвавого подложил и активировал его 16-летний сын.

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