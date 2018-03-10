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    Торецк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 22
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    В Торецке школьник смастерил взрывное устройство и подорвался
    В Торецке школьник подорвался на самодельной бомбе
    15:26 12.01.2018
    111
    Школьник из Торецка нашел в Интернете "рецепты" изготовления самодельной взрывчатки из подручных материалов. В результате бомба взорвалась у него в руках.
    Полиция Украины. Архивное фото
    На территории школы в Донецкой области прогремел взрыв
    18:30 24.07.2017
    267
    Школа находится в непосредственной близости к линии разграничения и с момента боевых действий не работает. Взрыв прогремел, когда охранник хотел войти через входную дверь.
    Торецкий фенольный завод
    В СЦКК заявили об угрозе загрязнения воды Донбасса химотходами
    12:50 25.06.2017
    325Создание "Малороссии". Конец войне?.
    На сегодняшний день в резервуаре накоплено почти 33 тыс. тонн жидких отходов, содержащих фенол, нафталин, формальдегиды, серную кислоту, нефтепродукты и другие химические соединения, образовавшиеся в процессе работы предприятия.
    Торецк. На месте попадания снаряда в водовод
    Штаб АТО: Торецку грозит техногенная катастрофа из-за затопленных шахт
    00:59 25.06.2017
    705Создание "Малороссии". Конец войне?.
    По информации пресс-центра штаба АТО, из-за затопления шахт "имени Артема" и "Южной" на поверхность поднимается метан, который попадает в подвалы жилых и производственных зданий, что может привести к взрыву и отравлению людей.
    Украинские военные. Архивное фото
    На фенольном заводе в Донбассе нет украинских военных - пресс-центр АТО
    22:33 20.03.2017
    97Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    В пресс-центр Штаба антитеррористической операции заявили, что на территории Торецкого фенольного завода не размещено ни одно из подразделений Вооруженных сил Украины.
    Шахта Центральная ГП Торецкуголь
    Стала известна причина аварии на шахте в Торецке
    22:59 08.03.2017
    396Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    На данный момент тело погибшего горняка еще не извлекли на поверхность. "Спасатели делают все возможное, чтобы вытащить его тело", - сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.
    Шахта Центральная ГП Торецкуголь
    На шахте в Торецке произошел выброс угля, под завалами остались люди - СМИ
    16:13 08.03.2017
    898Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    По неподтвержденной информации из соцсетей, под выброс угля попали трое шахтеров, двоим удалось выбраться, один остался в лаве. Точной информации о количестве шахтеров, заблокированных в шахте, пока нет.
    Столкновения на редуте торговой блокады в Кривом Торце. Видео
    Столкновения под Торецком: в ход пошли камни, палки и бензопила 
    00:47 01.03.2017
    1391Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    В полиции уточнили, что со стороны блокировщиков пострадали два человека: мужчина 1971 года рождения получил перелом ноги при падении с поезда, еще один, 1965 года рождения, - ушиб лба.
    Потасовка в горсовете Торецка. Видео
    Потасовка с участием нардепа Шкири в Торецком горсовете 
    01:48 24.12.2016
    907
    Во время сессии председатель общественного совета при Донецкой ОГА Ирина Кирикова обвинила нардепа Игоря Шкирю, присутствовавшего на в горсовете, в разжигании войны в Донбассе.
    Молоток судьи
    Суд в Торецке дал 8 лет тюрьмы матери, забившей насмерть двухлетнюю дочь
    08:31 14.12.2016
    252
    В полиции напомнили, что 33-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила двухлетнюю дочь. Женщина била ребенка до тех пор, пока ее в полубессознательном состоянии не забрала старшая дочь.
    Подвоз воды жителям Торецка
    Завершен ремонт водопровода, подающего воду в Торецк
    18:08 02.12.2016
    88
    Подконтрольный властям Украины Торецк (бывший Дзержинск) с 23 ноября остается без воды, поскольку расположенный на линии соприкосновения водопровод был поврежден из-за обстрелов.
    Подвоз воды жителям Торецка
    Начался ремонт водопровода, подающего воду в Торецк
    18:22 29.11.2016
    88
    Подконтрольный властям Украины Торецк (бывший Дзержинск) с 23 ноября остается без воды, поскольку расположенный на линии соприкосновения водопровод был поврежден из-за обстрелов.
    Подвоз воды жителям Торецка
    Спецкор: Торецк пять дней без тепла и воды, люди сливают воду из батарей
    15:34 27.11.2016
    1942Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Спецкор "КП" в Украине" в Донецком регионе Артем Маслаков сообщил, что в результате обстрелов был поврежден участок водовода, и 50 тысяч человек остались без воды. Власти обещают решить проблему в ближайшие дни.
    Торецк. На месте попадания снаряда в водовод
    Спасатели развернули пункты обогрева в Торецке, оставшемся без воды
    23:35 26.11.2016
    485Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    По информации ГСЧС Украины, с целью предупреждения случаев переохлаждения населения спасателями было обеспечено развертывание и бесперебойное функционирование трех передвижных пунктов обогрева.
    Молоток судьи
    Прокуратура направила в суд уголовное дело против мэра Торецка
    15:50 11.11.2016
    75
    Как отмечается, направлен в суд обвинительный акт в отношении мэра Торецка Слепцова, который "обоснованно обвиняется в участии в сотрудничестве с террористами и посягательстве на территориальную целостность".
    Разрушения в Торецке. Архивное фото
    Ополченцы из минометов обстреливают жилые кварталы Торецка - полиция
    08:53 27.10.2016
    365Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Как сообщил глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин, по окончании обстрела следственно-оперативная группа полиции проведет осмотр поврежденных домов.
    Вручение подозрения мэру Торецка
    Мэру Торецка вручили подозрение в "сепаратизме"
    09:59 17.08.2016
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    Прокурор Донецкой области официально вручил мэру города Торецк (Дзержинск - ред.) Владимиру Слепцову сообщение о подозрении в совершении уголовных преступлений.
    Беспорядки в Торецке
    Массовые волнения в Торецке: блокирование движения техники ВСУ 
    08:46 05.07.2016
    4908Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    В Торецке Донецкой области "группа людей из числа ранее судимых в состоянии алкогольного опьянения" пыталась помешать передвижению военной техники, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.
    Беспорядки в Торецке
    В Торецке местные жители блокировали движение техники сил АТО
    08:20 05.07.2016
    2760Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Как утверждает полиция, зачинщики волнений в Торецке находились в состоянии алкогольного опьянения. При этом данных о медосвидетельствовании нет. Протестующие были доставлены в отделение полиции.
    Разрушения в Торецке. Архивное фото
    В Торецке обстреляли жилые дома
    10:23 04.07.2016
    554Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Глава Национальной полиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин уточнил, что в результате попадания снарядов домовладения получили значительные повреждения.
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