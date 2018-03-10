На сегодняшний день в резервуаре накоплено почти 33 тыс. тонн жидких отходов, содержащих фенол, нафталин, формальдегиды, серную кислоту, нефтепродукты и другие химические соединения, образовавшиеся в процессе работы предприятия.
По информации пресс-центра штаба АТО, из-за затопления шахт "имени Артема" и "Южной" на поверхность поднимается метан, который попадает в подвалы жилых и производственных зданий, что может привести к взрыву и отравлению людей.
По неподтвержденной информации из соцсетей, под выброс угля попали трое шахтеров, двоим удалось выбраться, один остался в лаве. Точной информации о количестве шахтеров, заблокированных в шахте, пока нет.
В полиции напомнили, что 33-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила двухлетнюю дочь. Женщина била ребенка до тех пор, пока ее в полубессознательном состоянии не забрала старшая дочь.
Спецкор "КП" в Украине" в Донецком регионе Артем Маслаков сообщил, что в результате обстрелов был поврежден участок водовода, и 50 тысяч человек остались без воды. Власти обещают решить проблему в ближайшие дни.
Как отмечается, направлен в суд обвинительный акт в отношении мэра Торецка Слепцова, который "обоснованно обвиняется в участии в сотрудничестве с террористами и посягательстве на территориальную целостность".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".