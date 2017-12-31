Пьяный мужчина в Николаеве угрожал взорвать райотдел полиции

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Нетрезвый мужчина угрожал взорвать отдел полиции в Николаеве, сообщает Отдел коммуникаций ГУ Нацполиции Украины в Николаевской области.

"31 декабря около 1.45 в полицию позвонил 30-летний гражданин, который угрожал взорвать Корабельный отдел полиции ГУНП в Николаевской области. Нетрезвого правонарушителя полицейские доставили в отдел полиции", — говорится в сообщении.

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В отношении задержанного следователи начали уголовное производство по признакам ч.1 ст.296 УК Украины "Хулиганство", которая предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до пяти лет. Продолжается расследование.

В субботу днем, 30 декабря, в Харькове мужчина захватил помещение "Укрпочты". Полиция открыла по факту инцидента уголовное производство по статье "захват заложников". Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на 15 лет. Среди заложников оказались 11 человек. Вечером в субботу силовики задержали мужчину благодаря тому, что одна из заложниц открыла дверь в помещении почты.

В воскресенье, 31 декабря суд избрал меру пресечения Владимиру Безуху в виде содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога.