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    Пьяный мужчина в Николаеве угрожал взорвать райотдел полиции

    (обновлено: )6310
    В отношении задержанного начали уголовное производство по признакам ч.1 ст.296 УК Украины "Хулиганство", которая предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до пяти лет.
    Национальная полиция Украины. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Нетрезвый мужчина угрожал взорвать отдел полиции в Николаеве, сообщает Отдел коммуникаций ГУ Нацполиции Украины в Николаевской области.

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    "31 декабря около 1.45 в полицию позвонил 30-летний гражданин, который угрожал взорвать Корабельный отдел полиции ГУНП в Николаевской области. Нетрезвого правонарушителя полицейские доставили в отдел полиции", — говорится в сообщении.

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    В отношении задержанного следователи начали уголовное производство по признакам ч.1 ст.296 УК Украины "Хулиганство", которая предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до пяти лет. Продолжается расследование.

    В субботу днем, 30 декабря, в Харькове мужчина захватил помещение "Укрпочты". Полиция открыла по факту инцидента уголовное производство по статье "захват заложников". Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на 15 лет. Среди заложников оказались 11 человек. Вечером в субботу силовики задержали мужчину благодаря тому, что одна из заложниц открыла дверь в помещении почты.

    В воскресенье, 31 декабря суд избрал меру пресечения Владимиру Безуху в виде содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога.

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