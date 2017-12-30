Аваков показал фото захватчика "Укрпочты" в Харькове с окровавленным лицом

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. В сети появилась фотография мужчины, который 30 декабря в Харькове взял в заложники группу людей в отделении "Укрпочты". Снимок опубликован на странице министра внутренних дел Арсена Авакова в соцсети Facebook.

Фото со страницы Арсена Авакова в Facebook Задержанный злоумышленник в Харькове

"Оперативники уголовного розыска Нацполиции только что локализовали преступника, взявшего в заложники людей в Харькове. Благодарю за службу!" — написал Аваков.

Неизвестный захватил отделение "Укрпочты" в Харькове, взяв в заложники 11 человек. Среди заложников были девять взрослых и двое детей.