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    Аваков показал фото захватчика "Укрпочты" в Харькове с окровавленным лицом

    Тема:

    Захват здания "Укрпочты" в Харькове (13)

    (обновлено: )78602
    Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook, оперативники уголовного розыска Нацполиции локализовали преступника, взявшего в заложники людей в Харькове.
    Задержанный злоумышленник в Харькове
    Фото со страницы Арсена Авакова в Facebook

    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. В сети появилась фотография мужчины, который 30 декабря в Харькове взял в заложники группу людей в отделении "Укрпочты". Снимок опубликован на странице министра внутренних дел Арсена Авакова в соцсети Facebook.

    Фото со страницы Арсена Авакова в Facebook
    Задержанный злоумышленник в Харькове

    "Оперативники уголовного розыска Нацполиции только что локализовали преступника, взявшего в заложники людей в Харькове. Благодарю за службу!" — написал Аваков.

    Неизвестный захватил отделение "Укрпочты" в Харькове, взяв в заложники 11 человек. Среди заложников были девять взрослых и двое детей.

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