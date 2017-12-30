Без жертв. Полиция подтвердила освобождение заложников в Харькове

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Жертв и пострадавших в результате освобождения заложников в Харькове нет, заявил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

"Задержали без потерь. Жертв и пострадавших нет", — цитирует пресс-служба Нацполиции Украины Князева.

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Ранее сообщалось, что мужчина, сообщивший, что у него с собой бомба, взял в заложники посетителей почтового отделения в Харькове. В полиции сообщали, что злоумышленником могут удерживаться 11 человек, в том числе два ребенка. Позже пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил об освобождении из плена пятерых человек, среди которых двое детей. Полиция возбудила по факту захвата почты уголовное дело по статье "Захват заложников".