Хроника 30 декабря: захват заложников в Харькове и новые задержания НАБУ

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

В субботу, 30 декабря, основное внимание старны было приковано к захвату заложников в Харькове. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.



В Харькове захватили заложников

Неизвестный захватил отделение "Укрпочты" в Харькове, взяв в заложники 11 человек. Среди заложников были девять взрослых и двое детей.

Ранее преступник сказал заложникам, что он местный житель с Журавлевки и у него рак мозга. Мальчик, которого освободили, рассказал, что у мужчины было какое-то устройство с жидкостью и лампочками, прикрепленное к телу. На видео видно, что действительно мужчина показывает заложникам якобы взрывчатку с лампочками и рассказывает об устройстве.

В ходе переговоров с силовиками преступник выдвинул требования, связанные с пленниками, которых удерживают в Донбассе. Об этом заявил начальник полиции Харьковской области Олег Бех.



Захватчика задержали, заложники освобождены

Захватчик здания "Укрпочты" в Харькове был задержан, заложников освободили.

Президент Петр Порошенко заявил, что ситуация вокруг здания "Укрпочты" в Харькове обошлась без жертв."Всех заложников в Харькове освободили. Нападающий задержан. Спасибо за хорошую работу сотрудникам Национальной полиции и СБУ", — написал он. Порошенко поручил местным органам власти оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Задержанный террорист имеет уголовное прошлое

Начальник полиции Харьковской области Олег Бех рассказал о задержанном харьковском террористе.

"По первоначальным данным вообще невозможно определить его намерения, поскольку человек вел себя неадекватно. Мы постоянно находились с ним в переговорах. Профессиональные переговорщики Службы безопасности и Нацполиции, профессиональный психолог, пригласили его отца, пригласили его друга детства. Постоянно находились в контакте. Сложно было определить намерения, потому что требования были непонятны", — заявил начальник полиции Харьковской области Олег Бех.

По его словам, указанное лицо вело антисоциальный образ жизни. "Он 77-го года рождения, житель города Харькова, уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления, нуждается, по всей вероятности, в помощи психиатров", — сообщил Бех.

Также представитель украинской полиции сообщил, что захватчик находился "в не совсем нормальном состоянии", по словам заложников, он мог быть пьян. Сообщается, что будет проведена психиатрическая экспертиза. "Сегодня отберем его биологические образцы для того, чтобы мы четко владели информацией, в каком же все-таки он состоянии был. Предварительно заложники нам сообщили, что он на месте употреблял вроде как спиртные напитки", — сказал Бех.

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Полиция и СБУ Харькова переведены на усиленный режим

"И полиция, и СБУ Харькова переведены на усиленный режим несения службы. Все вызваны из отпусков, все подняты по команде, что есть угроза терроризма. Однако, мы подозреваем, что это скорее всего локальный случай. Просто отдельный гражданин решил перед Новым годом ограбить почту, получить деньги. За это придется отвечать", — об этом сообщил в комментарии "112 Украина" нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко.



Спасатели перешли на круглосуточное дежурство Канал Страны на Youtube Стали известны детали спецоперации силовиков в Харькове

Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим несения службы и находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации, сообщает пресс-центр ГСЧС.

"С 30 декабря по 2 января организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции, региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении мероприятий по празднованию новогодних праздников, и в случае совместных действий при возникновении чрезвычайных ситуаций и опасных событий", — сообщили в пресс-службе ГСЧС.



Суд арестовал директора аэропорта Николаева за дачу взятки

Представитель обвинения, прокурор Артем Демида, ходатайствовал о содержании под стражей с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн. Защита просила избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Судья Заводского районного суда Николаева Зинаида Сухаревич избрала меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 2,5 млн грн для директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Михаила Галайко.



Порошенко продлил мораторий на продажу сельхозземель

Глава государства подписал закон о продлении моратория на продажу сельхозземель еще на один год.

Верховная Рада 7 декабря приняла закон о продлении моратория на продажу сельхозземель до 1 января 2019 года.

Реализация закона должна позволить обеспечить формирование надлежащего нормативно-правового обеспечения функционирования рынка земель сельскохозяйственного назначения. Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Верховная Рада в ноябре 2016 года продлила мораторий на продажу сельхозземель до 1 января 2018 года. Этот мораторий действует в Украине уже 14 лет.



Порошенко посетил госпиталь с освобожденными пленными Видеоканал 112 Украина на Youtube "Спасибо за мужество". Порошенко пришел в госпиталь к освобожденным пленным

Президент Петр Порошенко проведал освобожденных из плена украинских военнослужащих, которые находятся на реабилитации в Главном военном клиническом госпитале.

Лечением 24 освобожденных в госпитале занимаются лучшие врачи. Также правительство работает над подготовкой пакета социальной помощи им и их семьям.

"Областные администрации получили поручение безотлагательно помогать в решении социально-бытовых вопросов. Спасибо ребятам за их мужество и силу духа, а их родственникам — за веру!", — добавил президент.

Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся большой обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными ЛНР и ДНР.



НАБУ задержало экс-главу Львовского облсовета

Детективы НАБУ задержали по подозрению в вымогательстве взятки директора Института агроэкологии и природопользования Национальной аграрной академии наук Украины Ореста Фурдычко.

Детективы НАБУ задержали Ореста Фурдычко 30 декабря в Киеве. Они также провели обыски в его рабочем кабинете и дома. НАБУ пока не комментирует эту информацию.



Порошенко одобрил Бюджет-2018

Президент подписал закон о госбюджете на 2018 год

Доходы государственного бюджета Украины на 2018 год определены в размере 917,9 миллиарда гривен, расходы — на уровне 991,7 миллиарда гривен.Отмечается, что закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

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При этом предельный дефицит госбюджета определен в размере 80,6 миллиарда гривен, или 2,4% ВВП. Максимальный объем государственного долга определен в размере 1,999 триллиона гривен, что составляет 60% ВВП. Документ предусматривает увеличение размера прожиточного минимума на 9% и минимальной зарплаты на 16,3%. На финансирование строительства дорог будет выделено 47,7 миллиарда гривен.