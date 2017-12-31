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    Захватчик заложников в Харькове считал себя экстрасенсом и шел в мэры

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    Захват здания "Укрпочты" в Харькове (19)

    (обновлено: )16710
    Владимир Безух, захвативший заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове 30 декабря, в 2006 году баллотировался в мэры города, а в 2014 году публично заявлял о своих экстрасенсорных способностях.
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    Владимир Безух, захвативший заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове 30 декабря, в 2006 году баллотировался в мэры города, а в 2014 году публично заявлял о своих экстрасенсорных способностях.

    Начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков на своей странице в Facebook распространил агитационный плакат Безуха, который баллотировался в мэры Харькова в 2006 году.

    Позывной Маршал в facebook
    Захватчик заложников в Харькове Владимир Безух шел в мэры

    Кроме того, на видеозаписи, обнародованной в апреле 2014 года, Безух, представляя себя как ясновидящего и экстрасенса, предсказывал гражданскую войну в Украине и эпидемию.  

    Среди одного из его "предсказаний" был и армагеддон, который, по его ожиданиям, мог произойти в 2017 году.

    В субботу днем в Харькове неизвестный мужчина захватил помещение "Укрпочты". В полиции сообщали, что у злоумышленника может быть взрывчатка, которую он грозится взорвать. Полиция возбудила по факту инцидента уголовное дело по статье "захват заложников". Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на 15 лет. По данным полиции, в заложниках оказались до 11 человек. Вечером в субботу силовики задержали мужчину благодаря тому, что одна из заложниц открыла дверь в помещении почты.

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