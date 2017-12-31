Суд постановил взять под стражу захватчика заложников в Харькове

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Владимира Безуха, подозреваемого в захвате заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове, взяли под стражу на 2 месяца без определения залога, сообщает "Громадське ТБ".

Соответствующее решение вынес Киевский районный суд Харькова, где проходило заседание.

Безух будет находиться под стражей до 27 февраля 2018 года.

В субботу днем в Харькове неизвестный мужчина захватил помещение "Укрпочты". В полиции сообщали, что у злоумышленника может быть взрывчатка, которую он грозится взорвать. Полиция возбудила по факту инцидента уголовное дело по статье "захват заложников". Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на 15 лет. По данным полиции, в заложниках оказались до 11 человек. Вечером в субботу силовики задержали мужчину благодаря тому, что одна из заложниц открыла дверь в помещении почты.

Читайте также: Захват заложников в Харькове. Как это было