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    Суд постановил взять под стражу захватчика заложников в Харькове

    Тема:

    Захват здания "Укрпочты" в Харькове (20)

    (обновлено: )7411
    Захвативший отделение почты в Харькове Владимир Безух будет находиться под стражей до 27 февраля 2018 года. Соответствующее решение вынес Киевский районный суд Харькова, где проходило заседание.
    Владимир Безух в суде
    "Громадське ТБ"

    КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Владимира Безуха, подозреваемого в захвате заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове, взяли под стражу на 2 месяца без определения залога, сообщает "Громадське ТБ".

    Соответствующее решение вынес Киевский районный суд Харькова, где проходило заседание.

    Безух будет находиться под стражей до 27 февраля 2018 года.

    В субботу днем в Харькове неизвестный мужчина захватил помещение "Укрпочты". В полиции сообщали, что у злоумышленника может быть взрывчатка, которую он грозится взорвать. Полиция возбудила по факту инцидента уголовное дело по статье "захват заложников". Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на 15 лет. По данным полиции, в заложниках оказались до 11 человек. Вечером в субботу силовики задержали мужчину благодаря тому, что одна из заложниц открыла дверь в помещении почты.

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