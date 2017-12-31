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    Захват заложников в Харькове. Подозреваемый заявил, что ни о чем не жалеет

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    Суд избрал для Владимира Безуха меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. Сам подозреваемый пока не раскрыл мотивы своих действий.
    Подозреваемый в захвате заложников в Харькове Владимир Безух
    Укринформ

    КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Владимир Безух, арестованный за вооруженный захват заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове, заявил, что не жалеет о произошедшем. Об этом Безух заявил во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения, передает "Укринформ".

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    Захват заложников в Харькове. Как это было

    В субботу днем. 30 декабря, в Харькове мужчина захватил помещение "Укрпочты". Полиция открыла по факту инцидента уголовное производство по статье "захват заложников". Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на 15 лет. Среди заложников оказались 11 человек. Вечером в субботу силовики задержали мужчину благодаря тому, что одна из заложниц открыла дверь в помещении почты.

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    На вопрос журналистов о мотивах захвата отделения связи с людьми Безух не отвечал или говорил: "Вы не поймете". В свою очередь адвокат задержанного Елена Найденова заявила после заседания суда, что решение о подаче апелляции на меру пресечения будет подано после того, как это решение будет согласовано с подзащитным.

    Как известно, 31 декабря суд избрал меру пресечения Владимиру Безуху в виде содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога.

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