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    Общество

    Захватчик заложников в Харькове заявил, что не хотел причинять им вреда

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    В воскресенье суд рассматривает вопрос о мере пресечения для Владимира Безуха, захватившего отделение почты в Харькове. Обвинение ходатайствует об аресте без возможности внесения залога.
    Захватчик заложников в Харькове Владимир Безух шел в мэры
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    КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Захвативший отделение почты в Харькове Владимир Безух заявил в суде, что не хотел причинять вреда людям.

    В субботу днем в Харькове неизвестный мужчина захватил помещение "Укрпочты". В полиции сообщали, что у злоумышленника может быть взрывчатка, которую он грозится взорвать. Полиция возбудила по факту инцидента уголовное дело по статье "захват заложников". Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на 15 лет. По данным полиции, в заложниках оказались до 11 человек. Вечером в субботу силовики задержали мужчину благодаря тому, что одна из заложниц открыла дверь в помещении почты.

    Захват Укрпочты в Харькове
    pravda.com.ua
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    В воскресенье суд рассматривает вопрос о мере пресечения для Безуха. Обвинение ходатайствует об аресте без возможности внесения залога.

    "Хотелось бы на праздники быть дома. Я просил бы суд избрать мне домашний арест", — сказал Безух на заседании суда, которое транслирует телеканал "NewsOne" в воскресенье.

    Он также отметил, что после захвата здания "Укрпочты" сразу "отпустил детей, бабушек матерей".

    "Я не хотел их брать в заложники вообще… Причинить какого-то вреда людям я не хотел — ни морального, ни физического", — сказал он, добавив, что не сопротивлялся, когда один из заложников на него набросился.

    В данный момент суд удалился в совещательную комнату для определения меры пресечения.

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