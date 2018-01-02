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    Киев

    В Киеве изверги прицепили к собаке петарду и взорвали

    (обновлено: )34107
    Местные жители вызвали волонтеров, которые достали животное из подвала и обнаружили на теле собаки повреждения от взрыва петарды.
    В Киеве изверги прицепили к собаке петарду и взорвали
    facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup/

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В Киеве собака пострадала от взрыва петарды в новогоднюю ночь, сообщается на Facebook-странице Kyiv Animal Rescue Group.

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    Как стало известно, в ночь на 1 января жители Академгородка услышали звук взрыва петарды, после чего заметили большую черную собаку, которая пробежала вдоль дома и спряталась в подвале. Местные жители вызвали волонтеров, которые достали животное из подвала и обнаружили на теле собаки повреждения от взрыва петарды. 

    Как отметили волонтеры, судя по характеру повреждений, устройство привязали к хвосту животного и взорвали. У собаки практически полностью оторван хвост, а также повреждены внутренние органы. 

    "Предполагалось, что собака испугалась фейерверка и сбежала от страха. Но на задней части тела собаки была обнаружена большая рваная рана. Характер раны свидетельствует о том, что к хвосту собаки кто-то привязал петарду и подорвал… Взрывом почти полностью оторван хвост, повреждены внутренние органы", — сообщается в посте волонтеров.

    Состояние животного остается тяжелым. 

    Как сообщалось ранее, в новогоднюю ночь от взрыва пиротехники пострадали три человека, в том числе дети.

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