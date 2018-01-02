В Киеве изверги прицепили к собаке петарду и взорвали

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В Киеве собака пострадала от взрыва петарды в новогоднюю ночь, сообщается на Facebook-странице Kyiv Animal Rescue Group.

Как стало известно, в ночь на 1 января жители Академгородка услышали звук взрыва петарды, после чего заметили большую черную собаку, которая пробежала вдоль дома и спряталась в подвале. Местные жители вызвали волонтеров, которые достали животное из подвала и обнаружили на теле собаки повреждения от взрыва петарды.

Как отметили волонтеры, судя по характеру повреждений, устройство привязали к хвосту животного и взорвали. У собаки практически полностью оторван хвост, а также повреждены внутренние органы.

"Предполагалось, что собака испугалась фейерверка и сбежала от страха. Но на задней части тела собаки была обнаружена большая рваная рана. Характер раны свидетельствует о том, что к хвосту собаки кто-то привязал петарду и подорвал… Взрывом почти полностью оторван хвост, повреждены внутренние органы", — сообщается в посте волонтеров.

Состояние животного остается тяжелым.

Как сообщалось ранее, в новогоднюю ночь от взрыва пиротехники пострадали три человека, в том числе дети.