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    На кубинском карнавале взорвалась пиротехника: десятки раненых

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    Как сообщают СМИ, несмотря на то что карнавал обычно привлекает большое количество туристов, по предварительным данным, иностранцев среди пострадавших нет.
    Скорая помощь. Архивное фото
    Associated Press Ivan Tortorella

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. При взрыве пиротехники во время уличного карнавала Las Parrandas de Remedios в городе Ремедиос на Кубе пострадали 39 человек, сообщает телеканал Televisa.

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    "Взрыв пиротехники привел к 39 пострадавшим, включая шесть детей в возрасте от 11 до 15 лет, в ходе популярного карнавала", — пишет телеканал.

    Инцидент произошел в ночь на понедельник. Как сообщают СМИ, несмотря на то что карнавал обычно привлекает большое количество туристов, по предварительным данным, иностранцев среди пострадавших нет.

    Напомним, в минувший вторник в Мексике на рынке пиротехники Сан-Паблито произошел взрыв. Взрыв уничтожил 290 торговых точек. В момент происшествия на рынке находилось порядка 2 тысяч человек, так как в канун католического Рождества многие покупают пиротехнику для празднований.

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