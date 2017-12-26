На кубинском карнавале взорвалась пиротехника: десятки раненых

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. При взрыве пиротехники во время уличного карнавала Las Parrandas de Remedios в городе Ремедиос на Кубе пострадали 39 человек, сообщает телеканал Televisa.

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"Взрыв пиротехники привел к 39 пострадавшим, включая шесть детей в возрасте от 11 до 15 лет, в ходе популярного карнавала", — пишет телеканал.

Инцидент произошел в ночь на понедельник. Как сообщают СМИ, несмотря на то что карнавал обычно привлекает большое количество туристов, по предварительным данным, иностранцев среди пострадавших нет.

Напомним, в минувший вторник в Мексике на рынке пиротехники Сан-Паблито произошел взрыв. Взрыв уничтожил 290 торговых точек. В момент происшествия на рынке находилось порядка 2 тысяч человек, так как в канун католического Рождества многие покупают пиротехнику для празднований.