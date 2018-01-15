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    Россия

    В российской школе двое в масках порезали ножами детей и учительницу

    (обновлено: )108906
    На место инцидента уже выехал губернатор Пермского края Максим Решетников и сотрудники Министерства территориальной безопасности.
    На месте инцидента в пермской школе
    twitter.com/govoritmsk

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. 

    Полиция Украины
    УНИАН
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    В ходе нападения двух неизвестных мужчин в масках в пермской школе восемь учеников и одна учительница получили ножевые ранения, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Министерства территориальной безопасности Пермского края Елена Дубинина.

    По ее словам, на место выехал губернатор Пермского края Максим Решетников и сотрудники Министерства территориальной безопасности.

    Инцидент произошел в школе № 127 с углубленным изучением отдельных предметов (находятся в Мотовилихинском районе) в 10.19 по местному времени, когда после каникул началась учеба.

    "Двое преступников в масках совершили нападение на учительницу и учеников. В результате вооруженного нападения ножевые ранения получили девять человек: одна учительница и восемь учеников", — сказала собеседница агентства.

    twitter.com/govoritmsk/
    На месте инцидента в пермской школе

    По данным регионального Минздрава, тяжелые ранения получили учительница и школьник, им проводят операции.

    "В тяжелом состоянии находятся учительница и ученик 16 лет. Они получили ранения шеи. Оба направлены в городскую клиническую больницу №4, уже проводятся операции", — говорится в релизе.Во время нападения часть раненых детей смогли убежать в торговый центр неподалеку, там же их и осмотрели врачи, отмечает Минздрав.

    По данным ведомства, бригады "скорой" прибыли на место ЧП в течение 10 минут после вызова. На месте работали восемь бригад: два реанимационных, два педиатрических и четыре линейных врачебных.

    Нападавших, по данным властей, было двое. Источник РИА Новости сообщал, что злоумышленники задержаны, но их мотивы пока неизвестны.

    Напомним, 10 января, около 14:50 на междугородном автовокзале в Николаеве к водителю автомобиля подошли двое мужчин и попросили отвезти их в село. При въезде в населенный пункт один из пассажиров ударил водителя ножом в шею. Раненый мужчина остановил авто и выбрался из салона, в настоящее время злоумышленники скрылись на его автомобиле OPEL Vectra серебристого цвета с госномером ВЕ 7057 ВМ в направлении г. Баштанка.

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