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    В Винницкой области мужчина устроил резню в семье: есть жертвы

    (обновлено: )11802
    Женщина с резаными ранами груди по дороге в больницу скончалась в автомобиле скорой помощи. Полицейские нашли на кухне тело 58-летнего хозяина дома с огнестрельным ранением груди.
    На месте убийства в Винницкой области
    Пресс-служба Полиции Винницкой области

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В селе Ильинцы в Винницкой области мужчина зарезал жену, после чего покончил с собой. О трагедии сообщила 33-летняя дочка погибших, передает пресс-служба полиции Винницкой области в Facebook.

    Пресс-служба Полиции Винницкой области
    На месте убийства в Винницкой области

    По словам женщины, сначала ее отец нанес матери ножевые ранения, а потом начал стрелять из охотничьего оружия. Полицейские, приехав на место вызова, нашли на кухне тело 58-летнего хозяина дома с огнестрельным ранением груди.

    Его 56-летняя жена с резаными ранами груди по дороге в больницу скончалась в автомобиле скорой помощи. По факту случившегося открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство").

    Напомним, в Киеве во время драки мужчина зарезал своего брата.

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