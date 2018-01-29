В Винницкой области мужчина устроил резню в семье: есть жертвы

Пресс-служба Полиции Винницкой области

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В селе Ильинцы в Винницкой области мужчина зарезал жену, после чего покончил с собой. О трагедии сообщила 33-летняя дочка погибших, передает пресс-служба полиции Винницкой области в Facebook.

Пресс-служба Полиции Винницкой области На месте убийства в Винницкой области

По словам женщины, сначала ее отец нанес матери ножевые ранения, а потом начал стрелять из охотничьего оружия. Полицейские, приехав на место вызова, нашли на кухне тело 58-летнего хозяина дома с огнестрельным ранением груди.

Его 56-летняя жена с резаными ранами груди по дороге в больницу скончалась в автомобиле скорой помощи. По факту случившегося открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство").

Напомним, в Киеве во время драки мужчина зарезал своего брата.