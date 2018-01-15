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    Фотоленты

    Кровавая резня в российской школе. Кадры с места ЧП

    (обновлено: )51611
    Резня в пермской школе
    Резня в пермской школе
    Резня в пермской школе
    Резня в пермской школе
    На месте инцидента в пермской школе
    На месте инцидента в пермской школе
    Резня в пермской школе
    Резня в пермской школе
    Резня в пермской школе
    Резня в пермской школе
    Резня в пермской школе
    REUTERS Maksim Kimerling
    Резня в пермской школе
    REUTERS Maksim Kimerling
    Резня в пермской школе
    REUTERS Maksim Kimerling
    Резня в пермской школе
    Резня в пермской школе
    "Пятый канал"
    На месте инцидента в пермской школе
    На месте инцидента в пермской школе
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    На месте инцидента в пермской школе
    На месте инцидента в пермской школе
    twitter.com/govoritmsk
    Резня в пермской школе
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    Число пострадавших в результате поножовщины в пермской школе увеличилось до 15, сообщает пресс-служба губернатора региона.

    Ранее было известно об 13 раненых, включая обоих зачинщиков.

    "На данный момент пострадавших 15 человек, из них 12 человек госпитализировано. Женщина (учитель) и двое молодых людей 15-16 лет в тяжелом состоянии направлены в городскую клиническую больницу №4. На данный момент им уже проводятся операции", — сказано в релизе.

    Еще у девяти пострадавших детей "поверхностные травмы", для более детального осмотра их направили в Детскую краевую клиническую больницу.

     

    Утром в понедельник в пермской школе произошла драка между бывшим и нынешним учениками, в ход пошли ножи. Их попытались разнять преподаватель и другие школьники. В итоге были ранены более 10 детей. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

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