Кровавая резня в российской школе. Кадры с места ЧП

Число пострадавших в результате поножовщины в пермской школе увеличилось до 15, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Ранее было известно об 13 раненых, включая обоих зачинщиков.
"На данный момент пострадавших 15 человек, из них 12 человек госпитализировано. Женщина (учитель) и двое молодых людей 15-16 лет в тяжелом состоянии направлены в городскую клиническую больницу №4. На данный момент им уже проводятся операции", — сказано в релизе.
Еще у девяти пострадавших детей "поверхностные травмы", для более детального осмотра их направили в Детскую краевую клиническую больницу.
Более 700 человек эвакуированы из здания школы в Пермиhttps://t.co/l2xfaJhuP0#Пермь #чп pic.twitter.com/ITLrqETUU1— Пятый канал Новости (@5tv) 15 января 2018 г.
Утром в понедельник в пермской школе произошла драка между бывшим и нынешним учениками, в ход пошли ножи. Их попытались разнять преподаватель и другие школьники. В итоге были ранены более 10 детей. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.