Число пострадавших в результате резни в российской школе возросло

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Число пострадавших в результате поножовщины в пермской школе увеличилось до 15, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Ранее было известно об 13 раненых, включая обоих зачинщиков.

"На данный момент пострадавших 15 человек, из них 12 человек госпитализировано. Женщина (учитель) и двое молодых людей 15-16 лет в тяжелом состоянии направлены в городскую клиническую больницу №4. На данный момент им уже проводятся операции", - сказано в релизе.

Еще у девяти пострадавших детей "поверхностные травмы", для более детального осмотра их направили в Детскую краевую клиническую больницу.

Утром в понедельник в пермской школе произошла драка между бывшим и нынешним учениками, в ход пошли ножи. Их попытались разнять преподаватель и другие школьники. В итоге были ранены более 10 детей. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.