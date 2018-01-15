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    Аналитика и комментарии

    Atlantic Council: в Украине будет резня, если Порошенко не победит коррупцию

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    Страна полна ветеранов-патриотов… в дополнение к своей мощной армии по призыву, что не только нейтрализует Россию, но и лежит в основе любой будущей уличной революции, считает Дайан Фрэнсис.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    На Украине до 2019 года может произойти новый "майдан", если президент страны Петр Порошенко не выполнит своих обещаний по борьбе с коррупцией, считает старший научный сотрудник исследовательского центра Atlantic Council в Вашингтоне Дайан Фрэнсис.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине. Порошенко заявлял, что в законопроекте есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии, пишут РИА Новости.

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    В частности, он предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности. Неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International на Украине предложила Порошенко отозвать законопроект и доработать его, так как считает, что он не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии.

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    "У Порошенко заканчивается время. Антикоррупционный суд должен заработать вовремя для вынесения решения и осуждения, по меньшей мере, трех громких дел, возбужденных Национальным антикоррупционным бюро Украины до весенних выборов 2019 года. Другие реформы должны быть завершены в начале этого года", — пишет Фрэнсис в статье, опубликованной на сайте Atlantic Council.

    "Если эти преобразования не будут внедрены, то, скорее всего, произойдет еще один уличный протест в преддверии выборов, и он получит массовую международную поддержку. И с их военным оплотом против России украинцы, наконец, могут получить шанс свергнуть свои одиозные элиты", - считает эксперт, ссылаясь на данные соцопросов, согласно которым коррупция украинцев "беспокоит больше, чем Россия".

    Под "военным оплотом" Фрэнсис имеет как с одной стороны большое число бывших и нынешних участников боевых действий на востоке Украины, так и возросшую, в том числе благодаря помощи США силу украинской армии. Эксперт напоминает, что администрация США уже разрешила поставлять на Украину противотанковые комплексы и снайперские винтовки.

    "Страна полна ветеранов-патриотов… в дополнение к своей мощной армии по призыву. Это не только нейтрализует Россию, но и лежит в основе любой будущей уличной революции, если нынешний режим откажется полностью реформировать страну до выборов 2019 года", — уверена Фрэнсис.

    Также она упоминает так называемую "Частную киевскую группу", состоящую примерно из 200 "технократов", которые, по ее мнению, могли бы "быстро осуществить мирный и заслуживающий доверия переходный процесс". К этой же категории эксперт относит "сотни честных парламентариев, руководителей, финансистов, юристов, активистов, международных доноров и благотворителей, а также политических лидеров" на Украине. Помимо этого, пишет Фрэнсис, в стране сформировались более сильные финансовые институты, "инфраструктура управления", у нее появились "важные западные союзники", которые не бросят Украину в случае хаоса, как это было в 2014 году.

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    Всем этим, по ее мнению, сегодняшняя ситуация существенно отличается от ситуации "майдана" четырехлетней давности.

    Atlantic Council является одним из ведущих в США научно-исследовательских центров, который выполняет работы по заказу десятков американских и зарубежных госучреждений, частных и правительственных компаний. Среди внушительного списка спонсоров Совета присутствует и Всемирный конгресс украинцев – крупнейшей общественной организации украинцев с численностью около 20 миллионов человек, проживающих как на Украине, так и в других странах.

    Ранее фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова провел опрос, согласно которому почти 80% украинцев считают неуспешными меры властей страны по борьбе с коррупцией.

    Главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.

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