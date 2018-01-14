Появилась реакция АП на "обращения Порошенко" в ФСБ

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Пресс-служба Администрации президента Украины сообщает, что обнародованные грузинским телеканалом "Рустави-2" обращения в ФСБ РФ, написанные якобы Петром Порошенком, являются подделкой.

Заявление АП выложено на странице пресс-секретаря главы государства Святослава Цеголко на странице в Facebook.

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"Обнародованные так называемые "документы" от имени Петра Порошенка являются низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании Рустави-2 спецслужбой России", — сказано в заявлении.

В нем также отмечается, что в 2007 году сын Порошенко Алексей не был женат — он женился в Киеве в сентябре 2013 года.

Святослав Цеголко/Facebook, 14 января 2018

Ранее "Рустави-2" разместил три копии обращений якобы Петра Порошенко в ФСБ. Они датированы 3 февраля 2007 года, где он обещает не заниматься антироссийской деятельностью.

facebook.com/rustavi2 Обращения Петра Порошенко в 2007 году к ФСБ РФ, обнародованные грузинским телеканалом "Рустави-2"

facebook.com/rustavi2 Обращения Петра Порошенко в 2007 году к ФСБ РФ, обнародованные грузинским телеканалом "Рустави-2"