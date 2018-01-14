Скандал с "письмом Порошенко" в ФСБ. Портников вспомнил визит Саакашвили в Москву

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КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Россия начала двухтысячных – это не Россия 2014 года. Однако, она все еще остается главной силой на постсоветском пространстве. У многих из политиков, которые сегодня принимают участие в украинском противостоянии, были связи в Москве, и гораздо более серьезные, чем "письма ФСБ". Известный украинский публицист Виталий Портников напомнил, что тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили свой первый официальный визит в качестве президента совершил в Москву.

"Я приехал сюда для того, чтобы с вами подружиться. Россия – великая держава. Мы – маленькая страна. Но у нас есть свои интересы, своя гордость, своя история. И эта история связана с великой Россией", – процитировал Портников Саакашвили.

Поэтому журналист отметил, что Запад до сих пор воспринимает бывшие советские республики как сферу московских интересов.

"Вспоминаю обо всем этом вовсе не для того, чтобы серьезно комментировать "письмо Порошенко" 2007 года. А для того, чтобы подчеркнуть: не осознавать этого может только общество с памятью аквариумной рыбки. Именно таким и есть большая часть украинского общества", – подчеркнул Портников.

Напомним, "Рустави-2" разместил три копии обращений якобы Петра Порошенко в ФСБ. Позже Администрация президента заявила, что это подделка.