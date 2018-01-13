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    Украина будет снимать более 120 фильмов в год - Порошенко

    (обновлено: )10706
    Увеличив государственное финансирование кинематографа, власти заложили основы для того, чтобы снимать за год в Украине более 120 фильмов, заявил Петр Порошенко.
    Петр Порошенко. Пресс-конференция 14 января 2016
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что благодаря государственной поддержке в Украине будут снимать более 120 фильмов в год.

    "Увеличив государственное финансирование кинематографа, мы заложили основы для того, чтобы делать за год более 120 фильмов. Уверен, на украинский кинематограф ждет яркое будущее", — написал порошенко на своей странице в Facebook.

    Скриншот сообщения

    Также президент напомнил, что права на украинский фильм-фэнтези "Сторожевая Застава" приобрели 27 стран.

    Парламент Украины в сентябре 2016 года принял закон о государственной поддержке кинематографии. Документ предусматривает финансовую поддержку украинского кино и сериалов за счет средств местных бюджетов. По мнению авторов, закон позволит увеличить долю украинских фильмов в кассовых сборах страны с нынешних 2,5% до 25%.

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