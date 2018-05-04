На полигоне в Черниговской области погиб военный-контрактник

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Военнослужащий службы по контракту получил смертельные травмы в ходе учений на одном из полигонов Черниговской области, сообщается на странице 72-й Отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев в Facebook.

"В ходе проведения учений на одном из полигонов Черниговской области вследствие нарушения мер безопасности получил травмы, несовместимые с жизнью, военнослужащий военной службы по контракту солдат Усик И. А". – сказано в сообщении.

Назначено служебное расследование.

72 ОМБр им. Черных Запорожцев/Facebook, 4 мая 2018

Ранее в пятницу в одной из частей Ровенского гарнизона контрактник умер от огнестрельного ранения, полученного во время неосторожного обращения с оружием.