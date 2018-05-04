наверх
04.05.201823:20
Курсы валют НБУ
  • USD26.19+ 0.04
  • EUR31.41+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    На полигоне в Черниговской области погиб военный-контрактник

    (обновлено: )67
    Военнослужащий военной службы по контракту получил травмы, несовместимые с жизнью, в ходе проведения учений на одном из полигонов Черниговской области, сообщается в соцсетях.
    Украинские военнослужащие
    Официальная страница Минобороны Украины в Facebook

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Военнослужащий службы по контракту получил смертельные травмы в ходе учений на одном из полигонов Черниговской области, сообщается на странице 72-й Отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев в Facebook. 

    "В ходе проведения учений на одном из полигонов Черниговской области вследствие нарушения мер безопасности получил травмы, несовместимые с жизнью, военнослужащий военной службы по контракту солдат Усик И. А". – сказано в сообщении.

    Назначено служебное расследование.

    72 ОМБр им. Черных Запорожцев/Facebook, 4 мая 2018

    Ранее в пятницу в одной из частей Ровенского гарнизона контрактник умер от огнестрельного ранения, полученного во время неосторожного обращения с оружием.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация на складах в Балаклее
    Взрывы и пожар на военной базе в Балаклее
    Памятные мероприятия по случаю четвертой годовщины событий в Одессе 2 мая 2014 г.
    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан
    Ренат Кузьмин
    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа
    Украинские военные близ Дебальцево
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе