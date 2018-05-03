У военного полигона возник пожар, огонь распространился на 20 га

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КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Деревья горят на площади 10 гектаров на территории Черниговского военного лесхоза, к тушению огня привлечена авиация, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 11.45 на территории Черниговского военного лесхоза, вблизи поселка городского типа Гончаровское Черниговского района, возникло возгорание лесной подстилки на площади около 10 гектаров с переброской огня на молодые хвойные насаждения", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, к тушению привлечены восемь единиц техники и 67 человек, а также самолет Ан-32П и вертолет Ми-8.

Позже пресс-служба ведомства сообщила, что площадь пожара увеличилась до 20 гектаров. "По состоянию на 15.10 авиацией Госслужбы по ЧС совершено семь сбросов воды. Тушение продолжается. Ориентировочная площадь пожара составляет до 20 гектаров отдельными ячейками", — говорится в сообщении.

Напомним, у Гончаровского находится военный полигон.

Ранее СМИ сообщили, что на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области произошел пожар, слышны взрывы. По данным пресс-службы Генштаба, он возник из-за возгорания сухой травы. При этом источник в Минобороны сообщил РИА Новости, что пожар спровоцировал наезд пожарного танка на взрывное устройство.