Пожар в парке Одессы: столб дыма виден за километры

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Сегодня, 1 мая, в одесском парке Горького загорелось развлекательное заведение. Темный столб дыма поднимается над местом пожара и виден издалека. Об этом сообщает "Таймер".

Вспыхнувший бар располагается неподалеку от кинотеатра "Москва".

Таймер Пожар в одесском парке Горького

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Тем временем столб дыма от горящего бара наблюдают жители всей южной части Одессы.

Напомним, спасатели ликвидировали пожар ресторана на 13-й станции Большого Фонтана, огнем полностью уничтожено заведение, а также частично повреждена спасательная станция.

Ранее сообщалось, что в Киеве на станции метро "Политехнический институт" сработала пожарная сигнализация. Пользователи соцсетей сообщили о задымлении и сильном запахе гари на станции, при этом движение поездов не останавливалось.