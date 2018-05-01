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    Пожар в парке Одессы: столб дыма виден за километры

    (обновлено: )23511
    Развлекательное заведение находится неподалеку от кинотеатра "Москва". Как сообщается, столб дыма от горящего бара наблюдают жители всей южной части Одессы.
    Пожар в одесском парке Горького
    Таймер

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Сегодня, 1 мая, в одесском парке Горького загорелось развлекательное заведение. Темный столб дыма поднимается над местом пожара и виден издалека. Об этом сообщает "Таймер".

    Вспыхнувший бар располагается неподалеку от кинотеатра "Москва".

    Таймер
    Пожар в одесском парке Горького
    Пожар в Бразилии
    @camilamoraes
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    По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. 

    Тем временем столб дыма от горящего бара наблюдают жители всей южной части Одессы.

    Напомним, спасатели ликвидировали пожар ресторана на 13-й станции Большого Фонтана, огнем полностью уничтожено заведение, а также частично повреждена спасательная станция. 

    Ранее сообщалось, что в Киеве на станции метро "Политехнический институт" сработала пожарная сигнализация. Пользователи соцсетей сообщили о задымлении и сильном запахе гари на станции, при этом движение поездов не останавливалось. 

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