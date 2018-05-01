В Бразилии из-за масштабного пожара обрушилась высотка

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Высотное здание загорелось и обрушилось в ночь на вторник в центре бразильского города Сан-Паулу, один человек погиб, сообщает местная газета Folha de S.Paulo.

Два здания загорелись в ночь на вторник в центральном районе города. В одном из домов, по данным издания, ранее располагалось отделение полиции. Одно из загоревшихся зданий впоследствии обрушилось. На место происшествия выехали пожарные и спасатели. Сейчас место происшествия оцеплено.

Очевидцы инцидента публикуют в социальных сетях видео случившегося.

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