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    В Бразилии из-за масштабного пожара обрушилась высотка

    (обновлено: )11601
    По информации бразильских СМИ, в результате масштабного пожара, приведшего к обрушению, погиб один человек.
    Пожар в Бразилии
    @camilamoraes

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Высотное здание загорелось и обрушилось в ночь на вторник в центре бразильского города Сан-Паулу, один человек погиб, сообщает местная газета Folha de S.Paulo.

    Два здания загорелись в ночь на вторник в центральном районе города. В одном из домов, по данным издания, ранее располагалось отделение полиции. Одно из загоревшихся зданий впоследствии обрушилось. На место происшествия выехали пожарные и спасатели. Сейчас место происшествия оцеплено.

    Очевидцы инцидента публикуют в социальных сетях видео случившегося.

    Ранее сообщалось, что на Волыни произошла огненная трагедия. В городе Рожище вспыхнул частный дом, в результате которого погибли три женщины: бабушка, мама и внучка.

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